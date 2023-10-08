俄羅斯冀重返聯合國人權理事會　法媒：美國堅決反對

俄羅斯下星期二（10月10日）將嘗試重返聯合國人權理事會。



路透社星期天（8日）報道，聯合國大會將在下星期二投票選出15名新成員，加入總部設在日內瓦的聯合國人權理事會，在2024至2026年間擔任理事國。

根據人權理事會的規章制度，47個理事國名額按地區分配：非洲國家集團13席、亞太國家集團13席、東歐國家集團6席、拉美和加勒比國家集團8席，以及西歐和其他國家集團7席。

每個地區國家集團通常會預先選定自己的候選人，然後由聯合國大會批准。

路透社指出，2023年有兩個集團的候選人數超過了可用席位數。拉丁美洲的巴西、古巴、多米尼加共和國和秘魯這4個候選國，將競爭該地區的3個席位；東歐的阿爾巴尼亞、保加利亞和俄羅斯三國，將競爭該地區的兩個席位。

2022年2月對烏克蘭發動軍事行動後，俄羅斯被逐出了聯合國人權理事會，如今它試圖再次加入，引起了異議。

法新社稱引述一名匿名美國國務院發言人稱，美國希望聯合國的成員國「堅決拒絕」俄羅斯「荒唐的」候選資格，強調「俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下了違反國際人道主義法的行為，包括戰爭罪和反人類罪」。

聯合國高級專家卡特扎羅娃（Mariana Katzarova，暫譯）近日指出，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯國內的鎮壓活動愈演愈烈，達到了「近年歷史上前所未有」的程度。

路透社稱，一個國家想要當選人權理事會成員，須要在聯合國193個成員國中獲得97票支持。去年有93個國家投票贊成中止俄羅斯的理事國資格，另有24個國家反對。

即將於星期二舉行的投票會以不記名的方式進行。路透社稱，這次投票或許可以讓人們更清楚地看到一個支離破碎的世界——一些發展中國家已經對西方持續關注烏克蘭的做法感到厭倦。

國際危機組織駐聯合國總部代表高恩（Richard Gowan）認為，紐約的西方外交官「相當擔心」俄羅斯會重返人權理事會，如果成真，將是「聯合國的一場大規模公關災難」。

高恩還說，俄羅斯一直認為許多聯合國成員國私下對俄抱有同情，但並不會在公開場合對俄表示支持，因為害怕因此與西方大國對立，「莫斯科希望，這個所謂的沉默多數能在這次不記名投票中支持它」。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）駁斥稱，沒有什麼「民主燈塔」或「流氓國家」，「任何成員國都不能聲稱自己不受侵犯人權行為的影響」。

聯合國人權委員會人權觀察（Human Rights Watch）主任沙博諾（Louis Charbonneau）坦言，沒有哪個人權理事國「擁有完美的人權記錄」，但是人權理事會有成員國標準。他指責俄羅斯和中國罔顧這些標準

人權觀察以北京侵犯新疆維吾爾少數民族權利為由，呼籲成員國也不要投票支持中國。但路透社指出，亞洲地區此次有4個國家競爭4個空位，中國是其中之一，在投票中面臨的風險很小。

本次投票的其他候選國也包括科特迪瓦（Cote d'Ivoire）、馬拉維（Malawi）、加納、科威特、印尼、日本、荷蘭和法國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

