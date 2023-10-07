俄羅斯特使：莫斯科將撤銷批准《全面禁止核試驗條約》

俄羅斯駐奧地利「全面禁止核試驗條約組織」（CTBTO）特使說，莫斯科將撤銷對《全面禁止核試驗條約》的批准。華盛頓譴責此舉危及反對核試驗的「全球規範」。



路透社報道，俄羅斯CTBTO特使烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov）星期五（10月6日）在Ｘ社媒平台（前稱Twitter）說：「俄羅斯計劃撤銷（2000年批准的）《全面禁止核試驗條約》（CTBT）。」他的講話進一步加劇了俄美這兩個核武大國之間的緊張關係。

烏里揚諾夫說：「這是為了與簽署這項條約但未批准條約的美國處在平等地位。撤銷並不表示我們打算恢復核試驗。」

美國國務院回應說，俄羅斯特使的講話令美國感到「不安」。

國務院發言人說：「任何《全面禁止核試驗條約》簽署國採取此類舉動，都會不必要的危及反對核試驗的全球規範。」

至今有187個國家簽署和178個國家批准《全面禁止核試驗條約》，但這項條約只有在8個特定的抵制國家簽署和批准之後才能生效。中國、埃及、伊朗和以色列已簽署但尚未予以批准，而朝鮮、印度和巴基斯坦尚未簽署條約。

美國簽署了《全面禁止核試驗條約》但也未予以批准。不過美國自1992年起停進行核試驗，並表明沒有計劃放棄這項條約。

CTBTO總部設在奧地利維也納。

本文獲《聯合早報》授權轉載

