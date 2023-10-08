人類比猛獸恐怖？　研究：野生動物怕人聲甚於獅吼

一項新研究指出，相較於獅子等獵食系動物發出的聲音，高達95%的野生動物更加害怕聽到人類的聲音，選擇放棄食物和逃離的可能性要高出一倍，反應時間也快了40%。



澳洲廣播公司（ABC）報道，這項發表於美國科學期刊《當代生物學》（Current Biology）的研究指出：「在整個熱帶草原哺乳動物群落中，野生動物對人類的恐懼明顯超過對獅子的。」

研究團隊在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）觀察野生動物在聽到不同聲音時的反應，包括水牛、斑馬、大象、鬣狗、長頸鹿、捻角羚和疣豬等19種動物。而這一野生公園也棲息着世界上最大的流浪獅子種群，它們也是這項研究的重點關注對象。

研究員在旱季期間將附有喇叭的攝影機架設在掠食者常出沒的水坑周邊，並配備着移動感應器，若有動物在10公尺內出沒，就會觸發感應器。

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實驗期間，攝影機的擴音器會播放一系列包括人類的平靜說話聲、獅子咆哮、狩獵聲音（狗吠和槍聲）、鳥叫聲等錄音，並記錄下數千段包含野生動物反應的影片。

影片顯示，動物在聽到獅吼時，通常會猶豫1秒到2秒才逃離，而野象甚至出現更具對抗性的反應，主動接近及攻擊擴音設備，顯示野象或選擇與獅子對抗的情況。

相比之下，將近95%的動物在聽到人類聲音時，會比聽到獅吼聲時跑得更快，也會更迅速地逃離水坑，豹甚至放下口中咬着的獵物離開。

數據顯示，與獅吼或狩獵的聲音相比，野生動物在聽到人類的聲音時放棄水坑和逃離的可能性要高出一倍，時間也快了40%。

研究指出，人類活動對野生動物產生了深遠的心理影響，即便這些動物未直接受到人類的威脅（比如狩獵），但僅是人類的存在和活動就足以擾亂它們的正常行為。

領導這項研究的美國西部大學生物學家扎內特（Liana Zanette）說，這些結果對保護區管理和野生動物保育帶來重大的新挑戰，因為即使是善良的人類，在進行野生動物觀光旅遊時，也會對動物造成恐懼，這是之前未被察覺的現象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

