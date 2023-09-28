墨西哥母子公園慶祝生日遇「野生黑熊」　勇敢媽媽護犢做法獲大讚

墨西哥一名母親和兒子到到公園野餐慶生，沒想到卻遇到「不速之熊」來訪。



但這名勇敢的媽媽，沒有驚慌失措，只是讓兒子把臉埋在自己懷中，就這樣安靜地坐在原地，冷靜的作法得到網友稱讚。

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育有1子的馬西亞斯（Silvia Macias，又譯：西爾維亞），25日和親戚朋友一起到墨西哥北部新雷昂州（Nuevo León）的奇蓋普生態公園（Chipinque Ecological Park），慶祝兒子15歲生日，正當大家都開心地享受這美好時光時，一頭野生黑熊被食物的香味吸引，滿滿地向他們靠近。

擔心害怕動物的兒子會嚇得放聲尖叫，反而激怒黑熊，馬西亞斯將兒子的頭埋在自己懷中，兩個人就這樣靜靜地坐在原本的位子上。

只見黑熊靈活地跳上桌後，開始進行「光盤行動」，把桌上的食物吃的一乾二淨，還將頭湊到男孩的身旁聞了聞，所幸2分鐘後，飽餐一頓的黑熊瀟灑離去，沒有傷害到任何人，大家這才趕快收拾東西撤離。

而馬西亞斯英勇護子的一幕，被旁邊的友人拍下後上傳，影片瞬間吸引大量點閱，不少網友都稱讚馬西亞斯冷靜的舉動，將孩子保護在懷中更是展現了母愛的偉大。

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事後馬西亞斯接受媒體採訪時表示，自己只是一個普通人，並沒有多英勇，當時黑熊非常靠近，連牠身上傳來的味道都聞的到，雖然很害怕，但如果逃跑，黑熊會以為人類在跟牠玩「你追我跑」的遊戲，情緒會更加興奮，反而會將在場所以人置於危險之中，所以才會選擇待在原地。

由於奇蓋普生態公園，是黑熊自然棲息地的一部份，因此園內「有熊出沒」的情形很常見，園方也提醒遊客，正常情況下黑熊不會主動襲擊人類，遊客只要隨手將垃圾、食物帶走，遇到黑熊時安靜放慢速度離開，就不會被攻擊了。

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