以巴衝突｜英法德提升國內保安　重點加強保護猶太社區

以巴爆發新一輪大規模衝突後，英國、法國和德國先後加強國內的安保系統，並在可能會引發衝突的敏感地點如猶太教堂、猶太學校等佈置警力。



綜合路透社和法新社報道，英國倫敦警方星期日（10月8日）稱，當局在倫敦部份地區增加了巡邏警力，以維持社區安全，讓居民放心。 據悉，倫敦西北部的一座猶太教堂周圍已佈置了「明顯的安保措施」。

德國和法國警方也宣布，加強國內猶太教堂、猶太學校和紀念碑周圍的安全系統。

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）說：「在柏林，警方立即加強保護。聯邦政府和各地區正在密切協調行動。」她補充說，德國當局還在密切關注「伊斯蘭領域哈馬斯的潛在支持 者」。

法國當局已在9月下旬於巴黎、馬賽、里昂和斯特拉斯堡的猶太教堂加強了安全。

在新一輪衝突爆發後，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）緊急向各地區官員發出信息，要求他們進一步加強敏感地點的監控工作；法國內政部計劃在星期日的一次特別會議上審查境內的安全局勢。

達爾馬寧說：「在來自加沙的恐怖攻擊襲向以色列之際，我要求你們立即加強警戒、安全，以及對法國猶太社區場所的保護。」

本文獲《聯合早報》授權發布

