以巴衝突｜拜登與內塔尼亞胡談援助　美軍派航母戰鬥群至靠近地區

以巴衝突持續升溫，美國媒體報道，美國總統拜登（Joe Biden）10月8日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。白宮表示，拜登向對方表示，額外軍援正在運往以色列，未來幾天還將提供更多援助，兩位領導人也承諾在未來幾天保持定期聯繫。



美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）隨後公布，美國將派遣多艘軍艦和戰機靠近以色列，以示支持。華府認為，哈馬斯發動攻擊的動機，是要破壞以色列可能與沙特阿拉伯關係正常化。奧斯汀宣布，已下令一個航空母艦戰鬥群移至更靠近以色列的地方，當中包括核動力航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）及其支援艦艇。美國並將向以色列提供彈藥，五角大廈也將向該地區增加戰機。



美軍核動力航母「福特號」（ USS Gerald R. Ford）。（美國海軍福特號Facebook專頁）

美軍核動力航母「福特號」（ USS Gerald R. Ford）。（美國海軍福特號Facebook專頁）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日較早時間預告，美國作為以色列的親密盟友和主要武器供應國，或在8日晚些時候宣布華府擬向以方提供新軍事援助的細節。

布林肯8日受訪時稱，今次衝突的部份動機，可能是為了破壞沙特阿拉伯和以色列，以及其他與以色列關係正常化的國家的努力，這並不奇怪。美國正在研究以色列提出的其他具體要求，料當日晚些時候可能會有公布。他補充說，總統的指示是確保向以色列提供它在此刻所需的一切，以應對來自哈馬斯的襲擊。

布林肯表明，華府正在核實有關哈馬斯這個「恐怖組織發動的恐怖攻擊」導致數名美國人死亡的報道。他也說，儘管哈馬斯和伊朗之間長期保持聯繫，但尚未有證據證明伊朗是襲擊背後的幕後黑手。布林肯又稱，以色列大部份地區於8日相對平靜，但加沙特帶戰鬥激烈。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）同日表明，伊朗支持巴勒斯坦民族的合法自衛權，以色列政權及其支持者應對危害該地區安全負責，他們必須在事件承擔責任。