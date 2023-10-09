以巴開戰旋渦多國捲進　哈馬斯挾人質逾百　突襲死者包括美烏人士

以色列和巴勒斯坦7日爆發新一輪軍事衝突，規模和強度「前所未有」，令人震驚。8日，戰事繼續升級，已致雙方超過1100人死亡、超過4000人受傷。



以色列公共廣播公司等多家以色列媒體8日晚報道，巴以新一輪衝突已致700多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地帶衛生部門當晚發表聲明說，以色列軍隊襲擊加沙地帶已造成至少413人死亡、2300人受傷。以色列醫療部門當晚公布統計數據顯示，衝突已致超過2200名以色列人受傷。以色列政府新聞辦公室當天在社交媒體上說，被挾持進入加沙地帶的人質超過百名。

據以色列軍方8日發表的多份聲明，以軍當天對加沙地帶加緊空襲行動，擊中隸屬於巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的多個軍事目標。同時，自加沙地帶向以色列境內的火箭彈發射仍在繼續，以色列多地響起防空警報。以色列國防軍首席發言人丹尼爾·赫格里8日說，以軍正在徵召數十萬預備役軍人為「最終對加沙地帶進行地面反擊做好準備」，這是過去數十年來以色列規模最大的徵召活動。

阿巴斯與阿拉伯國家領導人通話

巴勒斯坦通訊社8日報道，巴勒斯坦總統阿巴斯當天分別同埃及總統塞西、約旦國王阿卜杜拉二世和卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆等阿拉伯國家領導人通電話，商討目前巴以緊張局勢。美國媒體8日以埃及官員為消息源報道，以色列方面已經請求埃及斡旋釋放被哈馬斯劫持的以色列方面人質。哈馬斯同日發表聲明說，哈馬斯政治局領導人哈尼亞當天與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）通電話。哈尼亞表示，哈馬斯的軍事行動還遠未結束。

阿聯酋外交部發聲明稱，有報道指以色列平民自家中被挾持為人質，該國對相關報道感到震驚。據指出，美國和英國正調查疑有國民被挾持的說法。墨西哥外交部宣布，據信該國有兩名公民已被挾持。

英國《衛報》報道，以色列國防軍（IDF）康里克斯（Jonathan Conricus）表示，「相當數量」的以色列平民和士兵被扣為人質，根據以色列的一些消息，據信這一數字有數十人。不過，媒體推測有100多人被挾持為人質。康里庫斯認為，有些人質還活著，但部份相信已死。

英國駐以色列大使館表示，一名26歲英國男子參加完音樂節後，下落不明，未知是否被武裝分子捉拿當人質。另泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，已有2名泰國公民在攻擊中死亡，另有11名泰國公民被扣為人質。

已加入哈馬斯襲擊行動的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）稱，他們已挾持30多名以色列人，強調在所有巴勒斯坦人囚犯獲釋後，才會釋放這些俘虜。

阿聯酋外交部8日表示，哈馬斯對以色列城鎮發動的攻擊，令緊張局勢嚴重升級。對有報道指以色列平民自家中被挾持為人質，該國感到震驚，強調雙方平民必須受到國際人道法的充分保護，絕不能成為衝突的目標。