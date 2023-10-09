以巴衝突︱巴勒斯坦官員：烏克蘭可以抵抗佔領　為何我們不可以？

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯10月7日對以色列發動軍事攻擊後，領導人哈尼亞（Ismail Haniya）聲稱行動將取得重大勝利。有巴勒斯坦自治政府官員，對哈馬斯的攻擊表示理解，並歸咎這次衝突是因以色列對巴勒斯坦土地的長期佔領。



巴勒斯坦自治政府的前資訊部長巴爾古提（Mustafa Barghouti）接受一個美媒訪問表示，如今以巴之間的衝突是「土地佔領」所帶來的直接結果：「以色列自1967年以來一直佔領巴勒斯坦土地。長達56年的佔領已演變成一種『種族隔離制度』，甚至比南非的種族隔離還嚴重得多。」

圖為10月8日，以色列空襲加沙地帶後，一個被摧毀的清真寺。（Reuters）

巴爾古提表示，哈瑪斯並不承認以色列，但巴勒斯坦自治政府卻是承認的。可是承認了以後卻得不到任何東西：「以色列政府甚至在2014年以後就拒絕與巴勒斯坦人會面，而且還在西岸對巴勒斯坦人發動恐怖攻擊和種族清洗行動，20個部落被驅逐，以色列軍隊和西岸的定居者還殺害了248名巴勒斯坦人，其中包括40名兒童。」

巴爾古提批評以色列極端分子攻擊了猶太人、穆斯林與基督徒共同的聖地耶路撒冷，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聲稱要透過以阿關係正常化來消除巴勒斯坦人的權利：「他甚至在聯合國秀出一張涵蓋了整個約旦河西岸、加沙、耶路撒冷，還有戈蘭高地的『以色列地圖』，認為所有被佔領的領土都屬於他們」。

掌管着約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，與控制加沙地區的哈瑪斯一直處於競爭關係，但巴爾古提認為哈瑪斯的突襲是可理解的：「巴勒斯坦人抵抗是因為他們看到這是他們獲得權利的唯一途徑，你不能把這些為自己爭取權益的巴勒斯坦人稱為恐怖分子。為什麼美國支持烏克蘭對抗他們所謂的佔領，卻在這裏支持佔領了我們土地的以色列？」

巴爾古提還控訴以色列根本就是一個右翼政府：「以色列政府早就已經有法西斯主義者了。以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）自稱是法西斯主義者。他說巴勒斯坦人只有3個選擇：移民、接受以色列人的統治，或是死亡。」