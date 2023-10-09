習近平會見美國參議院領袖舒默：中美應推動改善兩國關係

中國國家主席習近平10月9日下午，在人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。



習近平表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美如何相處將決定世界的未來。他表示中美兩國應相互尊重、相互協作，推動中美關係不斷改善。

習近平指出，面對面交流不可替代，希望藉此機會聽取數位參議員的意見，相互交流。

9日較早時，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京與美國參議院民主黨領袖舒默會談。

報道指，舒默代表團由6名參議員組成，包括共和黨籍的克拉波（Mike Crapo）、共和黨人卡西迪（Bill Cassidy）、約翰．甘迺迪（John Kennedy）、民主黨人哈桑（Maggie Hassan）、奧索夫（Jon Ossoff）。代表團7日從上海展開訪華行程，下一站會訪問西安。

舒默辦公室3日稱，代表團此行出訪中國、日本、韓國，是為促進美國在區內的經濟和國家安全利益，並將與各國政府領導人和商界領袖、以及在各國營運的美國企業舉行會晤。辦公室指，舒默將為美國工人創造公平競爭的環境，確保美國在國家安全先進科技方面的領導地位。

中國外交部發言人4日表示，中方歡迎舒默率兩黨參議員代表團訪華，希望通過此訪增進美國國會對中國的客觀了解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素。