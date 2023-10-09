中國外交部：高度關注以巴局勢　強調落實兩國方案是唯一出路

中國外交部10月9日表示，中方高度關注以巴局勢，駐當地使館正與當地的中國公民保持聯繫，盡全力保障他們安全。



外交部發言人毛寧主持記者會，就以巴局勢表示，中方高度關注近來以巴衝突持續升級，對衝突造成平民傷亡感到十分痛心，反對和譴責傷害平民的行為。中方反對擴大衝突、破壞地區穩定的行動，希望儘快停火、止戰、恢復和平。

毛寧強調，國際社會應切實發揮作用，共同推動局勢降溫，解決巴以衝突循環往復的出路在於恢復和談，落實「兩國方案」，推動巴勒斯坦問題早日通過政治方式實現全面妥善解決，使各方的合理關切得到保障。中方將繼續同國際社會一道為此作出不懈努力。

毛寧同時表示，中國駐以色列的使館和駐巴勒斯坦辦事處正在與當地的中國公民保持聯繫，盡最大的努力為他們提供協助，盡全力保障他們的安全。

中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友

對於以色列希望中方譴責巴勒斯坦的行為，毛寧表示，在巴以衝突問題上，中國始終站在公平正義一邊，中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，中方真誠希望看到巴以能夠和平共處，共享安全和發展。實現這一願景的根本出路在於落實兩國方案，建立獨立的巴勒斯坦國。

關於美國向以色列運送彈藥和軍事設備，毛寧說，在這個問題上中方的立場是一貫的，中方始終認為對話談判才是解決問題的根本出路，呼籲各方儘快停火止戰，避免局勢進一步升級和惡化。