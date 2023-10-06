外交部軍控司司長孫曉波：不首先使用核武器政策應得到普遍實施

中國外交部軍控司司長孫曉波作為中國代表團團長出席第78屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（第一委員會），他在會上發言強調，不首先使用核武器政策應得到普遍實施，並指一些國家追求絕對軍事優勢，加快發展先進作戰能力，加緊打造技術鐵幕。



新華社報道，孫曉波作為中國代表團團長出席了第78屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（第一委員會）。10月5日孫曉波於會議一般性辯論上發言，闡述中國對國際安全形勢的看法及在全球戰略穩定、核裁軍、防擴散等問題上的政策主張。

8月5日，在位於紐約的聯合國總部，中國裁軍事務大使李松（左）在《不擴散核武器條約》第十次審議大會上發言。（新華社）

孫曉波指出，國際安全領域零和博弈、陣營對抗等冷戰思維捲土重來，地緣衝突加劇，衝擊全球戰略平衡與穩定。一些國家追求絕對軍事優勢，加快發展先進作戰能力，加緊打造「技術鐵幕」，人類社會面臨前所未有的多重安全困境。

孫曉波強調，面對新形勢新挑戰，各方應共同維護全球戰略穩定，減少戰略風險，不首先使用核武器政策應得到普遍實施。

孫曉波認為，核裁軍應繼續遵循公平合理、逐步削減、向下平衡原則，以及「維護全球戰略穩定」和「各國安全不受減損」原則加以推進，同時捍衛國際核裁軍和核不擴散體系，更好統籌安全與發展，加強網絡、人工智能等新興技術治理。

孫曉波也呼籲國際社會反對「合則用，不合則棄」等實用主義態度，維護現有多邊裁軍機制的權威性和有效性。