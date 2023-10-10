以巴衝突｜以色列企硬　哈馬斯：目標已實現　可談停火了

以巴開戰已踏入第三天。巴勒斯坦極端組織哈馬斯態度出現軟化。半島電視台引述巴勒斯坦政治局副局長馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）稱，哈馬斯已「實現目標」，願意就可能的停火討論。



馬爾祖克接受了半島電視台電話採訪，當被問及哈馬斯是否願意討論可能的停火時，他稱哈馬斯對「此類事情（停火討論）」以及「所有政治對話」持開放態度。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月9日發表電視講話，稱哈馬斯的暴行與恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）如出一轍。以色列對加沙地帶展開的猛烈攻勢只是剛剛開始，未來幾天的行動「將為敵人幾代人帶來影響」。

內塔尼亞胡表示，哈馬斯7日入侵以色列時，將被捆綁的兒童與家人一同處決，年輕男女從背後被開槍，還有其他恐怖行為，與伊斯蘭國的殘酷殺戮不相上下。他強調，當局會竭盡全力，營救被擄到加沙的以色列人，呼籲反對派無條件緊急組建民族團結政府，應對危機。

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內塔尼亞胡稱，「我們一直都知道哈馬斯是誰。現在全世界也都知道。哈馬斯等同伊斯蘭國。我們將擊敗它，就像開明世界將擊敗伊斯蘭國一樣。哈馬斯這個邪惡的敵人想要戰爭，就會得到戰爭。」 據指出，以色列在入夜後的攻勢更為猛烈，包括轟炸了巴勒斯坦私營電訊公司的總部，可能會影響固網及網路等服務。