以巴衝突︱開闢戰線？巴媒：以軍入約旦河西岸納布盧斯開打

巴勒斯坦《聖城報》（Quds）10月10日報道，在加沙地帶周圍局勢升級的背景下，以色列軍隊入侵約旦河西岸城市納布盧斯（Nablus），正在進行戰鬥。



俄衛網10日引述報道稱：「以色列軍隊進入納布盧斯市……正在發生武裝衝突。」

納布盧斯市位於約旦河西岸，距離加沙地帶（Gaza Strip）約100公里。

以色列10月7日上午遭到來自加沙地帶空前規模的火箭彈襲擊。哈馬斯（Hamas）武裝人員滲透到以色列南部的邊境地區。巴勒斯坦運動武裝派別宣布對特拉維夫發起「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）行動。

以色列國防軍宣布在加沙地帶對哈馬斯展開「鐵劍行動」（Operation Iron Swords）。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列正處於戰爭狀態，已下令廣泛動員預備役軍人。以軍正在對居民點進行清剿。

以防長9日稱，已下令全面封鎖加沙地帶，切斷食品、電力和天然氣供應。

以色列《國土報》10月9日晚報道稱，衝突升級造成的以色列居民死亡人數升至900人。巴勒斯坦衛生部發言人同日表示，以色列襲擊加沙地帶已造成687名巴勒斯坦人死亡。