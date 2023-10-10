以色列巴勒斯坦衝突升級　全球多國加強保安　航企停飛特拉維夫

以巴爆發新一輪衝突後，英國、加拿大、法國和德國等紛紛加強保護境內的猶太設施，歐美多個城市也出現親巴勒斯坦的示威活動。



英國倫敦警方週日（10月8日）說，警方已在部份地區增加巡邏警力。內政大臣柏斐文（Suella Braverman）警告，政府對反猶太主義或美化恐怖主義的行為採取零容忍態度。柏斐文在社交平台X（前稱Twitter）上說：「我希望警方充份利用法律力量，打擊支持哈馬斯和其他被禁恐怖組織，或恐嚇英國猶太人的企圖。」

美國政府在紐約、洛杉磯、邁阿密及休斯敦（Houston）等城市加派警力，確保猶太教堂的安全。加拿大和法國也在猶太教堂與學校和回教堂等敏感的宗教地點加派人手巡邏。

紐約曼哈頓（Manhattan）星期天有約1000人聚集聲援巴勒斯坦人，數百名親以色列的民眾也到現場示威；加拿大的蒙特利爾也有支持巴勒斯坦人民的集會，示威者高舉“自由巴勒斯坦”的海報、揮舞巴勒斯坦國旗，並呼籲抵制以色列。

以色列巴勒斯坦衝突升級：2023年10月9日，美國紐約出現聲援巴勒斯坦人集會（Reuters）

德國首都柏林一些巴勒斯坦支持者走上街頭慶祝以色列遭到攻擊。在土耳其的伊斯坦堡市，有數千人遊行支持巴勒斯坦。

法國禁止原定星期一晚上在里昂舉行的親巴勒斯坦集會。法國內政部長達爾馬寧要求地方官員加強監控。法國有超過50萬名猶太人，是猶太人口最多的歐洲國家，在全球則排第三，僅次於以色列和美國。

此前，伊朗首都德黑蘭及其他大城市，上星期六則有大批群眾聚集聲援巴勒斯坦，他們燃放煙火並焚燒以色列國旗。德黑蘭有廣告牌寫着：「偉大的解放行動已經開始。」

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另一方面，隨着以巴衝突升級，包括美國航空、達美航空、法國航空、漢莎航空、阿聯酋航空、瑞安航空、瑞士航空、奧地利航空及土耳其航空在內的多家主要航空公司，已在週末取消了飛往特拉維夫（Tel Aviv）的航班以策安全。

美國聯邦航空管理局發布了一份空中任務通知，要求航空公司審視當前的安全狀況，謹慎行事。

好幾家國際航空公司表示，他們會等待安全情況改善，之後才會考慮是否恢復航班。

根據客機追蹤網站flightradar24的數據，每天一般有約300班航班從特拉維夫的本古里安國際機場起飛。

本文獲《聯合早報》授權轉載

