遭哈馬斯閃電式突襲　以色列軍方何以「反應遲鈍」？

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動閃電式突襲，發射逾5000枚火箭彈，配合海陸空方式進攻以色列，大批以色列人被組織武裝份子擄走作人質。有以色列人批評說：「作為一支快速反應部隊，以軍完全失敗，一些遭到襲擊的社區在等待軍隊前來時不得不依靠平民武裝起來。」許多人或許會好奇，一向精銳的以軍部隊何以姍姍來遲？



誠然，這次突如其來的襲擊、規模和速度，或許是以色列此前從未想像過，防線在毫無準備下難免會被瞬間攻破。尤其是哈馬斯在突襲前一段長時間內刻意隱藏襲擊計劃，甚至瞞騙以色列自己更關心的是加沙人民的經濟問題，並沒有攻擊以色列的野心，亦未作好相關的準備，從而達到攻其無備的狀態。

突襲計劃不單是規模和速度空前，部署同樣十分周詳。首先，哈馬斯很快便切斷了以色列的電子通訊設備，使得以軍無法迅速有效的傳遞訊息。此時，雖然以色列發射了數千枚火箭彈作為掩護，惟以色列在邊界圍欄上用來觀察情況的監控設備也遭到了無人機的襲擊，安全圍欄還遭到重型炸藥和推土機破壞造成多達80個缺口，加上近1000名武裝份子利用機動滑翔機和電單車闖入並攻擊多個地點，導致以軍防線一時間癱瘓了。

以軍在突襲中被批評反應慢，圖為10月8日在以色列部隊在以色列與黎巴嫩邊界道路上。(Reuters)

前所未有的大規模攻擊，針對的包括平民社區以至軍事前哨，導致以色列指揮和控制中心內部出現混亂，加上7日上午為宗教節日，人手部署本來也有限。

更何況，以色列安全和國防部隊過去幾個月，更多地將重點放在西岸而不是加沙，或許因而留下防禦的缺口。哈馬斯可能利用以色列社會對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政策的分歧來進一步分散安全機構的注意力。在哈馬斯的煽動下，約旦河西岸的暴力活動激增。

據以色列媒體報導，在過去18個月，以軍營地的數量便從約13個增加至25 個，相當於增加了數千名地面部隊。華盛頓智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）行政總裁Mark Dubowitz說：「約旦河西岸暴力活動的激增現在看來是一種精心策劃的舉動，目的是轉移人們對加沙計畫的注意力。」

哈馬斯或利用以色列社會對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政策的分歧，進一步分散安全機構的注意力。(Reuters)

「以軍一直在為錯誤的戰爭做準備」

從今次的突襲也可以看到，以軍對情報、空中力量和技術的重視，使其在低技術含量的地面進攻面前不堪一擊。

長年以來，以色列致力於獲得超越敵人的技術優勢，自上世紀60年代首次研製出核武器後，以軍加快了向先進航空、防禦和情報系統的轉變。在2006年與真主黨在黎巴嫩南部多岩石的山丘上展開的戰爭後，使以色列領導層開始相信，其安全面臨的主要威脅不再是像昔日與埃及和約旦等阿拉伯國家的戰爭中那樣的地面入侵，而是來自真主黨和哈馬斯等武裝組織的火箭彈和非常規威脅襲擊。

為此，以軍對情報、網路和防禦能力進行了投資，以應對來自真主黨和哈馬斯的威脅，並降低伊朗導彈武器庫不斷擴大所帶來的風險。以軍於2011年部署了針對短程火箭的「鐵穹」系統，並投資開發了其他系統來對付遠端導彈。

另一方面，以色列重點發展信號情報單位成為軍方最大、最著名的單位之一，還通過向技術部門輸送電腦天才來推動國家經濟的發展。但軍方於2015年卻制定一項改革計畫，削減作戰部隊和預備役人員。軍人數目削減了10%，減至 4 萬人，男子應徵服役期也縮短了4個月至32個月。特拉維夫國家安全研究所高級研究員Kobi Michael說：「這是以色列國防軍地面部隊被削弱的長期過程。」

以色列近20年來將發展重點放在情報和科技之上，包括針對短程火箭的「鐵穹」系統。(Reuters)

過去3年，以色列沿加沙地帶修建了一條長達64公里、最先進的高科技安全屏障，其中的雷達和感測器可偵測到潛入的巴勒斯坦人。但哈馬斯利用推土機和其他簡陋手段衝破了6.1米高的圍欄，並用電單車和步行的方式攻入以色列南部，這也是自1973年贖罪日戰爭以來以色列邊界遭到的最大破壞。

這多少說明了以色列軍方將重點轉向網路能力、情報搜集和先進武器以及集中精力反擊恐怖襲擊的局限性，導致以軍部隊被一場技術含量相對較低的地面襲擊打了個措手不及。以色列國際反恐研究所研究員Avi Jager指出：「以色列軍隊一直在為錯誤的戰爭做準備。」