芬蘭：海底天然氣管道通訊電纜受損疑遭蓄意破壞　已通報北約

芬蘭10月10日表示，位於波羅的海海底、連接芬蘭和愛沙尼亞的天然氣管道，以及通訊電纜遭到破壞，可能是故意行為。北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）表示，北約已接獲相關訊息，準備隨時向相關盟國提供支援。 芬蘭是於今年4月加入北約，愛沙尼亞則自2004年以來一直是北約成員。



涉事的天然氣管道為「波羅的海連接管」（Balticconnector），全長77公里。因擔心損毀造成泄漏，8日已經關閉。芬蘭天然氣系統營運商Gasgrid表示，修復可能需要數月，甚或更長時間。

芬蘭表示，天然氣管道受損位置在芬蘭水域，而通訊電纜受損發生在愛沙尼亞水域。芬蘭政府表示，冬季的天然氣價格可能略有增加，但電價料不會受到重大影響。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）10日發聲明稱，天然氣管道和通訊電纜的損壞，很可能是外部活動造成，原因尚不清楚，芬蘭和愛沙尼亞仍在合作調查。

芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）表示，管道受損情況令人擔憂，但目前未能斷言原因。他又稱，天然氣佔芬蘭能源供應5%，目前芬蘭能源供應保持穩定，通訊電纜受損並未影響芬蘭整體互聯互通。

芬蘭國防軍發言人表示，目前未發現任何針對芬蘭的軍事威脅。芬蘭調查局已展開調查，仍在核實損害是故意還是意外造成，但由於損毀規模很大，相信屬故意行為，且需要「特殊知識」。

據營運商Gasgrid稱，管道最深處於水底100米。有能源官員透露，管道壓力下降得相當快，表明不是一次輕微的泄漏，但原因仍不清楚。