以巴衝突｜以軍：境內發現1500哈馬斯武裝分子屍體

以巴衝突造成的死傷人數持續上升，以色列軍方10月10日宣稱，在對巴勒斯坦飛地進行空襲時，於以色列南部境內發現1,500具哈馬斯（Hamas）武裝分子的遺體。



以色列陸軍發言人海赫得（Richard Hecht）表示，自哈馬斯7日發動突襲後，以軍已很大程度重大控制南部地區，並在戰鬥的第四天「恢復對邊境的完全控制」，以軍還發現了約 1,500 具哈馬斯武裝分子的屍體。自9日以來，哈馬斯武裝分子未再進入以色列，但不排除滲透的可能。

根據陸軍電台報道，以色列正向人質家庭通報其親屬被哈馬斯關押在加沙。以色列首席軍事發言人哈加里（Daniel Hagari）10日表示，軍方已成功收集截至前一晚上所有被關押的以色列人質資訊，隨後已經通知50個家庭。

以色列軍方10日又稱，前一夜之間襲擊了加沙地帶的200多個目標，包括一座藏於清真寺的武器儲存地點、一座哈馬斯成員使用的大樓，以及軍事設施等。海赫得表示，攻擊前已透過社交媒體通知居民撤離。

聯合國：加沙逾18萬人流離失所

聯合國表示，自衝突升級以來，加沙已有超過187,500人流離失所。空襲至少已將加沙790幢住房夷為平地，5,330幢住房嚴重受損，水、環境衛生和個人衛生設施遭到破壞，逾40萬人受影響。

聯合國兒童基金會執行主任羅塞（Catherine Russell）呼籲，立即釋放在加沙被扣為人質的所有兒童。

世界衛生組織則表示，已有13個位於加沙地帶的醫療服務設施遇襲，儲存的醫療用品用完，呼籲在加沙地帶建立人道救援走廊。