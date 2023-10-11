以巴衝突｜英國組織稱反猶太事件飆2倍　內政大臣促阻支持哈馬斯

以巴爆發新一輪激烈衝突後，英國一家猶太慈善機構10月11日表示，英國發生的反猶太主義事件，自週末以來比2022年同期增加2倍。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）已表示，將致力確保在英猶太人的安全，警方也已加強對猶太社區的巡邏。



為英國約28萬名猶太人提供安全事務諮詢的「社區安全信託基金」（Community Security Trust，CST）表示，暫時無法提供確切數字，因仍在記錄和驗證事件，這也意味着數字可能會進一步上升，但目前接到的報告大概比去年多2倍。

這個組織指出，以巴衝突升級往往會加劇英國的反猶太現象。2021年，該組織接獲的反猶太事件有2,255宗，創下歷史新高；去年記錄為1,652宗，比前一年減少27%。

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英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）10日也致函警方稱，過往經驗顯示，伊斯蘭主義者和其他種族主義者將利用當前的衝突，煽動對英國猶太人的仇恨。她呼籲警方採取強硬立場，不只要打擊支持哈馬斯（Hamas）的活動，也應針對一些親巴勒斯坦的行為。

柏斐文在信中說，一些本來合法的行為，例如揮舞巴勒斯坦國旗，在某些情況下也被列為非法，比如美化恐怖主義。她進一步舉例稱，親巴勒斯坦人士如刻意開車穿過猶太社區，又或在公眾場所針對猶太人員，攻擊性地高喊口號或揮舞親巴勒斯坦的標誌，都屬不可接受。”

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10月9日，以巴支持者分別在倫敦市中心集會，以色列的支持者聚集在首相官邸附近並舉行守夜活動，親巴勒斯坦的抗議者則在以色列大使館附近矢言「起義革命」。

警方表示，他們在兩場示威活動中共逮捕了三人。