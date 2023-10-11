Booking.com又出事　 拖欠多月住宿費　日本酒店集體訴訟求償

繼泰國、印尼和歐洲後，日本Booking.com同被爆遭拖欠住宿費。多間酒店和旅館在10月10日集體向訂房網站Booking.com提告，指控其拖欠住宿費多月，涉及金數百至上千萬日圓。



日本多間酒店旅館指控Booking.com拖欠宿費，經多次詢問無人回應，因此決定集體訴訟。代表律師表示涉及金額至今前所未見，將要求Booking.com徹底解決欠款問題。

日本TBS電視台報道，延誤付款集中發生在7月至9月，有旅館表示他們一整個月都沒收到Booking.com的住宿費，有需要自行墊支欠款，用作員工支薪。

Booking.com在10日晚上發表聲明致歉，稱是由於系統更新出現技術問題延誤付款，並指目前大部份支付作業都已經恢復正常，但仍有部份旅宿業者受到影響導致付款延遲，目前正積極處理。

在9月泰國、印尼和歐洲爆出Booking.com連續數月未支付款項的投訴，Booking.com當時回應稱正積極處理，並就事件致歉。

Booking.com是全球最大的酒店訂購網之一，也是Priceline.com、Agoda的母公司。