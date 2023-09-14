日本Booking.com現假酒店詐騙　偷圖呃預約！豪宅變廢墟多人中招

不少人到海外旅行時都會選擇使用網上住宿平台預訂酒店，方便尋找酒店、格價。日前有日媒報道指有人氣旅行網站出現「假酒店」，有住客預約到場後竟發現該地址只有一間荒廢的民居、雜草叢生，與網站上的豪華照片完全不一致，才發現遇上詐騙！



「假酒店」的地址只有一間空置的房屋和一大片雜草（FNN截圖）

日媒FNN日前報道指，8月10日一名19歲男子爲了與朋友旅行，在平台「Booking.com」上預約了千葉縣内的一間酒店。據網站的資料所指，這間酒店於今年夏天剛剛開幕，不但可以BBQ，也有露台和戶外浴缸。但他們到了酒店地址後卻發現，該處並非甚麽豪華別墅，而是一棟空置的民居。等著他們的並不是寬闊的露台，只有一片雜草叢生的花園。

被騙男子向FNN憶述指當時他們立刻就意識到自己遇上騙案，一度希望只是搞錯了酒店的地址，不想接受現實。確認「假酒店」的頁面時，記者發現酒店資訊欄中的日語非常奇怪，似乎使用了翻譯軟件，而上面亦沒有列出任何電話號碼等聯絡方法。

在採訪當日涉事的「假酒店」已經顯示為不能預約。雖然男子最後獲「Booking.com」退還全數3萬3千日圓（大約港幣1,755元）的住宿費，但用作租車及其他合共約10萬日圓（大約港幣5,320元）的旅費，並因此浪費的假期卻無法償還。「假酒店」頁面的評論區中，有住客寫到「這間酒店是騙案」，似乎除了19歲男子之外亦有其他受害者。FNN走訪「假酒店」地址時，附近居民就講到已經看到有約10組人來過，完全不知道空置屋何時開始被用作詐騙。

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而「假酒店」頁面上使用的照片是一家實際存在的別墅於另外預約平台上載的圖片。被盜用照片的業主表示擔憂，不知道有多少人被騙預約，亦無法計算事件會對他們造成多大影響。實際上他們亦已收到客人質疑他們別墅真實性的質詢，講到期望「Booking.com」能明確列出於網站刊登住宿設施的標準，避免同樣事件再發生。

有日本網民指出，若要經營酒店、旅館需要相關執照，上面理應會記載酒店名稱、地點、執照號碼和有效期。認爲預約平台應要求經營者在網站上註冊住宿設施時提供官方文件作檢查，才能更有效避免騙案發生。