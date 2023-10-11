以巴衝突｜英媒分析以色列部署：全面軍事行動難避免　海陸空攻擊

以色列與巴勒斯坦衝突升級，以色列正動員後備役人員參戰，英國天空新聞（Sky News）10月11日分析指，以色列展開全面軍事看來不可避免，料會是多管齊下的「海、陸、空」攻擊，但英國廣播公司（BBC）也分析稱，歷史顯示地面戰不會是「靈丹妙藥」。



天空新聞11日的文章指，隨着以色列有逾百人質遭帶走到加沙，以軍正研究各種軍事選項，但每項都不見得很好，而在不久將來展開全面軍事行動看來不可避免，以色列希望向整個中東地區表明在面對攻擊時絕不甘受辱，其對象包括真主黨、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、敘利亞，尤其是伊朗。

以色列巴勒斯坦衝突升級：圖為加沙地帶2023年10月11日冒出濃煙（Reuters）

文章預料以色列會向加沙發動多管齊下的攻擊，可能同時從陸地、海洋發動攻勢，又會在行動前展開更猛烈的空襲。

以色列步兵會伴隨無人機、電子感測器、高科技個人武器以求取得最初的突破，至於巴方則會以火箭推進式手榴彈（RPG）回應。

英國廣播公司（BBC）記者加德納（Frank Gardner）10日則撰文指，歷史顯示地面戰不會是以色列希望的良好方法，2014年以色列攻入加沙，逾2000名巴勒斯坦人死亡，事件催生更激進的年輕人，哈馬斯還是繼續向以方發射導彈。

以色列巴勒斯坦衝突：以色列持續空襲加沙，以回應哈馬斯的突襲行動，圖為2023年10月10日加沙市的情況（Reuters）

文章指哈馬斯武裝約有3萬人，大多數人都狂熱地決心保衛巴勒斯坦的土地，且他們比外來者更了解當地的隧道、地牢、地堡和後巷。在這個人口稠密的地區，也不適合坦克登場，很容易遭受伏擊。

作者指出從純粹軍事角度看，地面攻擊可能會取得短期成功，消滅哈馬斯大部份指揮官，但若沒有持久的和平協議，哈馬斯很可能會再復興，召集新一代更憤怒、激進的年輕戰鬥者。