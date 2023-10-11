以巴衝突｜美國金援以色列？普京叫拜登勿插手？　假新聞充斥網絡

以色列10月7日遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲後，網上世界就流傳大量當地狀況的片段和相片，但同時亦夾雜不少虛假資訊，而且很多都獲得頗高的瀏覽量。各大傳媒在忙於報道以巴局勢時，亦為多段消息作事實查核，避免大家「中伏」。



綜合路透社、半島電視台（Al-Jazeera）及美媒的報道，網上流傳的新聞主要分為各國反應及當地戰況兩方面。

以假亂真的白宮備忘錄

有網民在前稱Twitter的社交平台X聲稱，美國總統拜登（Joe Biden）向以色列批出80億美元軍事援助，並附以一張白宮的備忘錄佐證。

白宮指有關消息不實，而該「備忘錄」事實上是由7月的一份聲明改頭換面而成，當時拜登政府批准對烏克蘭提供4億美元的軍事援助。而拜登日前則與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，重申對以色列的支持，以及派出美軍核動力航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）到地中海東部候命等。

2023年10月10日，巴勒斯坦民眾在加沙走廊南部舉行葬禮，死者因以色列的空襲喪生。（Reuters）

普京談俄烏戰爭變以巴戰爭

另外網上有兩段片段顯示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）警告美國不要介入以色列和哈馬斯之間的戰爭。但經查核後，有關片段原本都與以巴戰爭無關，其中一段是在去年底拍攝，當時普京回應俄羅斯會否在烏克蘭使用核武的問題；另一片段則是在今年2月慶祝二戰史太林格勒（Stalingrad，現稱伏爾加格勒）之戰擊敗納粹德軍80周年活動所拍。

莫斯科方面10日強調，對以巴局勢感到非常憂慮，並已與包括阿拉伯國家在內的衝突各方接觸，敦促即時停火。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年10月5日在俄羅斯南部城市索契（Sochi）出席瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）年會全體會議。（Reuters）

歌迷奔跑不是為了逃難？

這場戰爭爆發至今，哈馬斯武裝份子攻擊以色列一個音樂會事件成為大家關注焦點之一，民眾的避難場面在網上海量流傳，但有網民卻把美國歌手Bruno Mars日前在特拉維夫（Tel Aviv）開騷片段魚目混珠，將歌迷蜂擁至舞台的片段訛稱為音樂節民眾逃命的場面。

報道亦發現，有印度穆斯林在X分享聲稱是哈馬斯武裝份子使用火箭炮擊落以軍直升機的片段，不過有多名研究虛假消息的專家「踢爆」，該片段其實是遊戲畫面，即使該帖文有加註共同協助修正不實內容的社群筆記功能，惟片段仍吸引超過50萬瀏覽量。

2023 年10月10日，在以色列南部有民眾為於音樂節被哈馬斯（Hamas）殺害的死者舉行葬禮。（Reuters）

專家：X假新聞氾濫

網上流言滿天飛，大西洋委員會（Atlantic Council）數碼鑑識實驗室（Digital Forensic Research Lab, DFRLab）中東研究員薩德克（Dina Sadek）表示，大量過去的片段被「翻炒」並充斥網絡，導致用戶難以分辨真假。她同時指出，不實消息在網上平台之間游走，有最先TikTok及Telegram出現的片段湧到X。

美國富豪馬斯克（Elon Musk）入主X之後，大批負責信任與安全的員工被辭退，有專家認為。這是該平台虛假新聞充斥的原因之一。（Reuters）

除了X，Facebook、Instagram、Threads、TikTok等都有不少關於以巴戰爭的假消息，但半島電視台指出，馬斯克（Elon Musk）入主X之後，大規模更改政策，包括容許所有人付費成為認證用戶，以及大量辭退信任與安全團隊員工等，令該平台成為假新聞的重災區。歐盟10日因此去信馬斯克，敦促解決有關問題。