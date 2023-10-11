劉建超與法國總統外事顧問博納會面

撰文：歐敬洛
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中共中央對外聯絡部部長劉建超，於10月10日在巴黎與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）會面，表示願意與法方深化各領域務實合作，為維護多邊主義、完善全球治理展現大國責任擔當。

中共中央對外聯絡部網站10月11日報道，劉建超表示，中法互為重要戰略夥伴。建交近60年來，兩國關係始終走在中國同西方國家關係前列。中方始終視歐盟為世界多極化的重要一極，支持歐盟戰略自主、繁榮安全，推進一體化進程。面對當前世界經濟下行壓力中歐應通過加強合作來應對風險。

劉建超表示，2024年是中法建交60周年，站在新的歷史起點上，中方願同法方一道，落實兩國元首達成的重要共識，繼續從長遠和戰略角度看待兩國關係，相互照顧對方重大關切，深化各領域務實合作，為維護多邊主義、完善全球治理展現大國責任擔當。

博納表示，法方高度重視發展對華關係，期待雙方密切高層互訪交流，推進兩國互信和人民友誼。法中關係超越雙邊範疇。當今世界充斥危機和挑戰，雙方保持良好交往至關重要。法方希望穩步推進歐中關係，摒棄集團對抗思維，建立歐中穩定合作架構，實現經濟增長、人文交流等共同目標。

博納表示，雙方都肩負重要全球性責任，包括維護世界和平、促進發展、應對氣候變化、保護生物多樣性等方面。希望雙方就國際和地區熱點問題加強協作，發揮大國作用，共同保障全球安全穩定發展。

雙方還就烏克蘭危機、中東問題、朝鮮半島等問題深入交換看法。

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