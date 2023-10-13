以巴衝突｜特朗普讚真主黨「聰明」　美國白宮：發神經

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批評以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯作內坦亞胡）「沒有準備好」並稱讚黎巴嫩真主黨「非常聰明」後，白宮10月12日表示這是危險且精神錯亂（Unhinged）的，以色列也對此予以譴責。



根據路透社，特朗普11日晚就以巴衝突稱：「他（內塔尼亞胡）無準備好。他沒有做好準備且以色列沒有準備好。在特朗普（的領導）下，他們不必做好準備」。」

特朗普還稱讚黎巴嫩真主黨的情報能力，說：「你知道，真主黨是非常聰明，他們都非常聰明。」

佛羅里達州（Florida）州長、共和黨籍的德桑蒂斯（Ron DeSantis）在X（前稱Twitter）批評說：「任何人，更不用說競選總統的人，現在會選擇攻擊我們的朋友和盟友以色列，更不用說稱讚真主黨恐怖分子『非常聰明』，這很荒謬。」

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）12日稱：「像這樣的陳述是危險並失常的。我們完全無法理解為什麼有任何美國人會稱讚一個由伊朗支持的恐怖組織『聰明』。」

以色列通訊部長凱爾希（Shlomo Karhi）表示，特朗普的言論顯示他是不可信賴，「像他這樣的人，前美國總統，教唆宣傳並散布傷害以色列戰士和公民精神的東西，真是可恥。」