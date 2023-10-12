以巴衝突︱哈馬斯發影片稱釋放1以色列婦女+2名兒童　以媒質疑

據卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）報道，當地時間10月11日晚間，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯，Hamas）下屬武裝派別卡桑旅（Al–Qassam Brigades）發布一段影片，顯示一名女性人質和兩名兒童得到釋放。尚不清楚這段影片的具體拍攝時間，以色列政府暫未對此發表評論。



影片顯示，一名身穿藍色外套的女性抱着一個孩子走向另一名兒童，一旁的武裝人員則轉身離開。這段影片可能是在以色列和加沙地帶（Gaza Strip）的邊界附近拍攝的，影片中出現了疑似加沙地帶邊界的圍欄。

報道援引卡桑旅的聲明稱，影片中出現的女性是以色列公民，「一名以色列定居者和她的兩個孩子在衝突中遭到扣押後獲釋。」

截至目前，以色列政府還沒有對半島電視台放出的影片發表評論，但以色列媒體對影片持「半信半疑」的態度。《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）認為，這段影片很可能是在當地時間7日拍攝的，哈馬斯發布影片是為了反駁國際社會上出現的批評聲音，以改善其國際形象。

半島電視台記者在連線時也提及了以色列媒體對此的看法：「一名以色列記者認為這是哈馬斯正挽回影響，這就是一個傳播花招。一些以色列電視台認為事件發生在上周六，哈馬斯（選擇此時放出影片）意在改善國際形象。」

此外，加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）記者麥金農（Mark MacKinon）隨後發文稱，影片中兩名兒童的母親維塔爾–卡普隆（Adi Vital–Kaploun）已被確認死亡，「她的親友證實，這段影片是阿迪被哈馬斯槍殺後，她的鄰居援護孩子的畫面。所以這不是『釋放人質』。」

《環球郵報》稱，擁有加拿大和以色列雙重國籍的維塔爾–卡普隆在襲擊後失蹤，直到當地時間11日，以色列軍方在南部城鎮霍利特找到了她的屍體。根據維塔爾–卡普隆家屬和朋友的說法，影片中出現的女性是她的鄰居阿拉吉姆（Avital Aladgem）。

阿拉吉姆此前接受以色列N12電視台採訪時稱，哈馬斯在當地時間7日清晨襲擊了霍利特（Holit），她和維塔爾–卡普隆的兩個孩子在衝突中遭到扣押。但其中一位名叫內蓋夫（Negev）的孩子一再哭喊着不想進入加沙地帶，這讓武裝人員改變了主意。

「我和孩子還有武裝分子在前往加沙的路上，但內蓋夫一直哭喊着不想去，直到那些武裝分子決定不帶上孩子。」阿拉吉姆說，「當我們已經可以看到加沙的大樓時，他們說，『就這樣！現在你們走吧！』然後他們扔下孩子直接進入了加沙。」

根據阿拉吉姆的說法，哈馬斯武裝人員離開後，她帶着維塔爾–卡普隆的兩個孩子朝着霍利特的方向前進，在避開了另一群哈馬斯武裝人員後找到了以色列士兵。

哈馬斯此前表示，他們在加沙地帶扣押了100多名人質，其中包括數十名以色列軍官和士兵。卡桑旅發言人哈姆扎（Abu Hamza）9日警告說，如果以色列不停止襲擊加沙地帶的安全屋和殺害平民，人質的命運將受到威脅。

卡桑旅發言人烏拜達（Abu Ubaida）則在另一段影片中威脅稱，「我們宣布，如果我們的民眾在沒有任何警告的情況下被攻擊，我們將以處決人質作為回應。」

以色列方面估計，大約有150名人質遭到哈馬斯扣押。《以色列時報》（Times of Israel）稱，以軍官員已經開始通知人質的家屬。尚不清楚這些人質的具體情況，英國《衛報》（Guardian）指出，現在以軍幾乎每隔4個小時就會對加沙地帶發動一次大規模空襲。

截至當地時間11日，巴以新一輪衝突已經造成超過2,300人死亡。巴勒斯坦衛生部門宣布，衝突導致1,128名巴勒斯坦人死亡，超過5,400人受傷。以色列國防軍發言人則表示，以色列死亡人數已超過1,200人，超過2,700人受傷。

本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：陳思佳

