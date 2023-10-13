以巴衝突︱加沙醫療系統近崩潰　世衛：疏散重傷病人如「死刑」

世界衛生組織（WHO）13日警告，以色列對加沙地帶（Gaza Strip）的封鎖、空襲令當地衛生系統處於崩潰邊緣，又指接獲加沙當地機構報告，根本無法疏散重傷或重病的患者，世衛形容疏散這些病人等同是「判死刑」。



世界衛生組織呼籲開放人道主義走廊，以便醫療人員進入加沙及疏散病人。

以色列呼籲加沙北部逾百萬居民撤離往南部，世衛稱接獲加沙當地機構報告，根本不可能從加沙北部撤離極脆弱的患者，世衛發言人稱「有些重病患者的傷勢意味着他們唯一的生存機會就是依靠生命維持系統，例如機械式呼吸器。」

他稱「因此轉移這些人就等於判死刑。要求醫護這樣做實在是太殘忍了。」

WHO指，加沙內的醫院現時每日只有數小時供電，為維持重症監護、X光等服務，燃料更限量供應，已不堪重負，醫療用品亦嚴重短缺，防止人道災難發生的時間所餘無幾。

紅十字國際委員會（ICRC）近東和中東地區主任卡爾博尼（Fabrizio Carboni）13日稱，隨着加沙斷電，醫院亦會停電，可能令育嬰箱內的初生嬰兒變相身處保溫箱、老年患者處於僅能吸氧的危險中，「若失去電力，醫院就有變成太平間的風險」。

埃及外交部10月12日敦促以色列，避免攻擊接壤加沙地帶（Gaza Strip）的拉法口岸（Rafah Border Crossing），以便修復因以軍空襲損毀的設施，供人道救援流通及緊急時使用。

以色列促加沙過百萬人24小時內南撤 美國包機準備公民撤離｜最新

埃及外交部12日發聲明稱，拉法口岸在衝突升級以來維持開放，從未關閉，但巴勒斯坦一側設施遭以方空襲摧毀，無法運作，敦促以色列避免攻擊。

聲明指，埃及會以阿里什國際機場（El Arish International Airport）專門接收援助物資，呼籲國際社會、各國政府及非政府組織向加沙的巴勒斯坦平民提供人道援助。