以色列：現在是開戰時候　 英國海軍艦艇到地中海防局勢惡化

以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）說：「現在是開戰時候。」

路透社報道，以色列開始在約旦河西岸加沙地帶附近集結坦克。哈萊維說，以軍將從此前讓哈馬斯突襲成功的安全疏漏中吸取教訓，他說：「我們將吸取教訓和進行調查，但現在是開戰時候」。

另一方面，英國首相辛偉城（又譯作）星期四（10月12日）宣佈，派遣兩艘皇家海軍艦艇和偵察機前往地中海東部，以確保區域穩定，防止局勢進一步惡化。

英國海上巡邏和偵察機將從星期五（13日）開始在地中海東部執行任務，追蹤可能威脅區域穩定的行徑，例如恐怖組織的武器轉移。

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）星期五說，加沙地帶至今已有超過42萬人流離失所，以軍幾乎無間斷地從海陸空對加沙展開炮轟，過去24小時，人口稠密地區的多棟住宅大樓遭炸毀。

為了給以軍的行動爭取支持，以色列政府向到訪的美國國務卿布林肯和北約防長展示了遭哈馬斯殺害的兒童和平民照片。布林肯過後形容，他看到的照片包括滿身彈痕的嬰兒、被斬首的士兵以及在車裏被活活燒死的年輕人，這是哈馬斯不人道的最新證據。

歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲議會議長梅措拉星期五將訪問以色列；美國國防部長奧斯汀星期五也將到以色列與內塔尼亞胡會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

