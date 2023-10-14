博雷利：歐盟高度重視中國　期待獲同等重視

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）10月14日說，他向中國官員傳達的訊息是，歐盟高度重視中國，期待中國在地緣政治和貿易問題上，也能給予歐盟同等重視。



路透社報道，博雷利結束3天訪華行程後，在北京召開的記者會上說：「合作是非常重要的。」

「歐洲非常非常重視中國，我們的期待是，（中國）不要以我們和其他國家的關係來看待我們，而是專注在我們的角度。」

由27個成員國組成的歐盟，長期以來一直抱怨沒有得到北京的足夠重視，特別是在與美國比較時，而且中國也沒有充分承認歐盟在地緣政治事務中所能發揮的作用。

博雷利說：「自烏克蘭戰爭爆發以來，歐洲已成為地緣政治中的一股重要力量，我們要以這種方式與中國對話。」

博雷利13日會見中國外交部長王毅，王毅稱會談「全面、坦誠、友好」。兩人討論中歐貿易緊張關係，以及一系列問題，包括以巴衝突以及中國如何利用它對俄羅斯的影響力使烏克蘭戰爭結束。

博雷利在記者會上透露，歐盟高級外交政策官員莫拉（Enrique Mora）下週訪問北京，繼續就地緣政治問題與中國官員接觸。

本文獲《聯合早報》授權轉載

