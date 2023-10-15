以色列進攻加沙如箭在弦　分析指以軍或陷血腥城市巷戰

美國《紐約時報》10月14日引述三名以色列高級軍官報道，這次會是以色列自2008年入侵加沙以來，首次試圖奪取土地和至少會佔領一段時間。分析認為未來數個月以軍可能要陷入血腥的城市巷戰。



數以萬計的以軍士兵，還有大批坦克集結在加沙地帶的外圍，隨時展開大規模地面進攻，目標是消滅哈馬斯政治和軍事領導層。以軍將派出戰機、武裝直升機、無人機和炮兵等，分別從海陸空三路發射火炮掩護地面部隊進攻。

圖為10月15日，以色列南部，以色列坦克正集結在進入加沙地帶邊境。（Reuters）

報道指，以色列官員已警告，哈馬斯可能會殺害以色列人質，將巴勒斯坦非戰鬥人員當作盾牌，並在領土上設下陷阱。

數以萬計的哈馬斯武裝分子相信隱藏在加沙北部周邊地區的地下隧道及城市內的掩護物，他們隨時會炸毀隧道，引爆路邊炸彈和建築物阻止以軍推進，武裝分子亦隨時會從後伏擊以軍士兵。

美軍退役中將施瓦茲（Mark Schwarz）曾任美國對以色列和巴勒斯坦自治政府安全協調員，表示要消滅哈馬斯的軍事行動恐怕要花上「數周甚至數月的時間」。

以軍近期加強訓練突擊隊員在廢墟般的城市環境作戰，同時放寬交戰守則，包括容許士兵不用太多檢查程序就可以向懷疑敵人開槍。分析相信戰鬥將陷入血腥的城市巷戰。