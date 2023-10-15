以色列誓摧毀哈馬斯　美國官員警告：只會得到哈馬斯2.0

以色列10月14日表明將向加沙地帶發動海陸空三路進攻，目的是「鏟除哈馬斯」。但以色列發動進攻，會讓局勢進一步升級，而摧毀哈馬斯，亦不代表帶來和平。



以色列並非首次向哈馬斯發動攻擊，也非首次向加沙發動地面進攻。過去以色列攻擊哈馬斯，都是以「割草」的戰略，以懲罰形式而避免徹底鏟除哈馬斯，但這次似乎與過去並不一樣。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）誓言要鏟除哈馬斯，以軍正呼籲加沙居民撤退南方，這次的攻擊要較過去更激烈。

美國《華爾街日報》引述一名美國官員表示，目前以色列官員很少討論戰爭結束後的情況，但以色列應深思熟慮才發動攻擊。把控制着加沙的哈馬斯摧毀，意味著以色列要對加沙的220萬人負責，這對以色列來說會是一個難題。除了加沙大部份人民十分貧困外，亦會有很多人會反抗。

「如果沒有計劃，你摧毀了哈馬斯，誰會填補這個真空？美國摧毀了阿爾蓋達，出現了伊斯蘭國。摧毀了哈馬斯，你會得到哈馬斯2.0。」

俄羅斯聯邦委員會成員普什科夫（Aleksey Pushkov）警告，以色列若進攻加沙，會讓以巴衝突進一步升級，把其他國家牽引進來，對以色列本身也會帶來危險。黎巴嫩真主黨與伊朗已警告它們將會出手。