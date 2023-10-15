以巴衝突｜ 加沙增至2670死逾千人失蹤　聯合國料100萬人流離失所

撰文：蕭通
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加沙衛生部10月15日公布，自10月7日以來，以色列對加沙的攻擊已造成2,670名巴勒斯坦人死亡、9,600人受傷。巴勒斯坦民防隊表示，以色列空襲加沙的建築物，估計有逾千人被埋在廢墟下，目前列為失蹤。以色列總理辦公室同日表示，自本月7日的襲擊以來，已有1400多人喪生，120多名以色列人被哈馬斯恐怖分子綁架。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）10月15日表示，自以色列與巴勒斯坦伊武裝分子哈瑪斯（Hamas）爆發衝突以來，首7天估計已導致加沙走廊（Gaza Strip）有100萬人流離失所，已造成以方逾1300人喪生，以色列持續轟炸加薩走廊境內與哈瑪斯有關的目標。

加沙衛生官員表示，因以色列空襲喪生的巴勒斯坦人的屍體，部份存放在運送雪糕的冷凍車中，因為將屍體轉移到醫院風險太大，而且墓地空間不足。因此從雪糕工廠借用冷凍車來儲存死者，但也不敷應用。這些冷凍車的側面仍然展示著孩子們享用甜筒展現笑臉的廣告圖片，通常用於向超市送貨，現在卻成了臨時停屍房。

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政府媒體辦公室主任馬魯夫（Salama Marouf）表示，當局已準備在加沙城挖出「百人坑」。鑑於什法（Al Shifa）醫院殮房內有大量屍體，而沒有親屬前來認領，屍體已開始出現腐壞的跡象。由於以軍的屠殺導致死者不斷增加，已準備同時埋葬100人。

巴勒斯坦紅新月會稱，加沙很多民眾前往紅新月會在當地的總部，躲避以軍空襲。紅新月會稱，目前局勢不適合展開撤離行動，必須盡快為居民設立安全通道。

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