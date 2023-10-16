以巴衝突｜內塔尼亞胡首次召開戰時內閣會議　重申殲滅哈馬斯

撰文：蕭通
出版：更新：

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月15日重申要「消滅哈馬斯」，稱其軍隊正在加沙準備地面行動，剷除這個激進組織。 當地局勢不斷惡化，以色列空襲造成的死亡人數不斷上升，平民表示無處可逃，任何地方都不安全。

內塔尼亞胡15日在特拉維夫的國防部總部，召開戰時內閣首次會議，歡迎5名原屬反對派的國會議員加入。內塔尼亞胡表示，「哈馬斯認為我們會被摧毀，事實是我們將摧毀哈馬斯。」他又表示，國家團結的表現，向敵人和世界發出了明確的信息。

+3

以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）15日再次呼籲，加沙城的居民為了個人安全，請往南離開加沙城和所有周邊地區。

巴勒斯坦加沙走廊衛生部門15日凌晨說，僅在24小時內，以色列的空襲至少造成加沙走廊300人死亡，其中大部份是婦女和兒童，另有800人受傷。

撤離途中處處炮擊　平民受困

一些原本正往南下的巴勒斯坦人表示，已被迫向北返回，因為他們所到之處都遭到攻擊。 加沙地帶北部醫生薩菲亞（Hussam Abu Safiya）表示，撤離命令是不可能的，「你們看到的這個病房裡，有一些連著呼吸機的孩子，我們應該把這些孩子疏散到哪裡呢？ 」

世界衛生組織（WHO）表示，以色列下令疏散加沙22家醫院，是「對傷者宣判死刑」。

以巴衝突｜ 加沙增至2670死逾千人失蹤　聯合國料100萬人流離失所以色列狂炸巴人死傷無數　醫院只好把遺體放在雪糕冷藏車以色列官員稱伊朗試圖向敘利亞運戰略武器　開闢新戰線王毅與伊朗外長通電話　稱支持伊斯蘭國家就以巴問題加強協調布林肯明日再訪以色列　與內塔尼亞胡會面
以巴衝突
以色列
內塔尼亞胡Benjamin Netanyahu
巴勒斯坦