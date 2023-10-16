厄瓜多爾前國會議員諾沃亞當選總統　承諾重建國家

南美洲國家厄瓜多爾大選第二輪投票結束，前國會議員、知名香蕉企業繼承人丹尼爾．諾沃亞（Daniel Noboa）擊敗左翼候選人路易莎．岡薩雷斯（Luisa Gonzalez）當選總統，他在發表勝利演說時承諾改善經濟、為年輕人創造就業機會並打擊日益嚴重的犯罪和暴力問題。



厄瓜多爾在新冠疫情後面臨經濟困境，促使成千上萬人移民，謀殺、搶劫和監獄騷亂事件層出不窮，犯罪率急劇上升。現年35歲的諾沃亞為該國香蕉大亨、前總統候選人Alvaro Noboa之子。作為政壇新人，他以52%的選票意外戰勝由前總統柯利亞（Rafael Vicente Correa Delgado）欽點的候選人岡薩雷斯，標誌選民對柯利亞的不滿。

柯利亞雖然被判腐敗罪成已經卸任，但仍然對厄瓜多爾政治有很大影響力。諾沃亞承諾在「暴力、腐敗和仇恨衝擊」之下，重建一個新的厄瓜多爾，除改善經濟外還將罪犯囚禁在監獄船上。一些年輕人將他視為該國政治所需要的新鮮血液。

厄瓜多爾8月初有總統候選人遭暗殺後，幫派襲擊事件不絕，多位候選人相繼取消造勢大會，總統拉索（Guillermo Lasso）堅持選舉如期進行。拉索今年5月宣布解散國會，提前舉行大選，新任總統諾博亞將完成餘下約一年半的總統任期，他將於今年12月正式上任，任期至2025年5月。