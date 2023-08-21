厄瓜多爾大選暗殺陰霾下舉行　治安問題成選民關注焦點

厄瓜多爾大選20日在暗殺陰霾下舉行，不少選民期待當選人能帶領國家擺脫暴力，以及經濟困境的惡性循環。1,300萬選民將選出總統及​​137名國會議員，全國18歲至65歲合資格人士必須投票，當局指會有10萬名警員和軍員把守票站。



投票於當地下午5時結束，初步結果預計會在之後幾小時公布。總統候選人需要獲得50%或以上選票才算勝出；如果能領先最接近的對手10個百分點，則得票需要在40%或以上。否則將需要進行第二輪投票，預定10月15日舉行。

總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）8月9日出席活動時遇刺身亡，事件震驚全國，令治安問題成為選民關注焦點。

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在首都一所小學投票的選民辛巴納（Patricia Simbaña）說：「首先是治安，然後是經濟和就業。沒有安全，就沒有投資，就沒有就業機會。」 她又表示，已投票給候選人索南霍爾茨納（Otto Sonnenholzner），並支持對方以強硬態度打擊罪犯的立場。據指出，自暗殺發生以來，索南霍爾茨納的言辭變得強硬，揚言會剿滅使用暴力的罪犯。

24歲大學生卡布雷拉（Maria Jose Cabrera）也稱，人民沒法在失去安全的環境下生活。但她表示，也重視候選人對改善年輕人就業和反腐敗的政綱。

在比利亞維森西奧被殺前，與前總統柯利亞（Rafael Vicente Correa Delgado）密切、代表公民革命黨的路易莎·岡薩雷斯（Luisa Gonzalez）在民意調查中領先，支持率約為30%。

至於比利亞維森西奧所屬政黨「建設運動」（Movimiento Construye，暫譯），於13日宣布派出由記者出身的蘇里塔（Christian Zurita）出戰，撤回先前派原副總統候選人出選的決定。