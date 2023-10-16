王毅談以巴：譴責一切傷害平民行為　解決危機根本之策是兩國方案

中國外交部網站公布，10月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在釣魚台會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，中方願同俄方一道，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義。



王毅表示，今年是習近平主席提出「一帶一路」倡議十週年，具有承前啓後的重要意義。中方將以即將舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，形成更廣泛的國際共識，推動共建「一帶一路」邁向高質量發展的新階段。中方贊賞普京總統高度評價並支持共建「一帶一路」，歡迎俄方繼續積極參與，為促進共同發展繁榮貢獻力量。明年是俄中建交75週年，雙方要規劃好紀念活動，深化戰略互信，鞏固傳統友誼，促進世代友好。

拉夫羅夫表示，再次祝賀中國朋友迎來國慶74週年。俄中雙邊關係保持積極發展勢頭。俄方期待同中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作。「一帶一路」已成為促進國際合作的重要平台，各方踴躍參與，共建「一帶一路」也助力歐亞大陸互利合作。普京總統對來華同習近平主席會晤和與會充滿期待，相信本屆高峰論壇將取得圓滿成功。

雙方就加強聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的合作進行了戰略協調。王毅表示，中方願同俄方一道，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義；加強上合組織團結協作，積極發出上合聲音。中方支持俄方明年輪值金磚主席國工作，將金磚機制打造為南南合作的主要平台，最廣泛凝聚國際共識，共同維護髮展中國家和新興經濟體正當權益。

雙方還就巴以衝突交換了意見。王毅表示，中方譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的作法。聯合國安理會有必要採取行動，大國應發揮積極作用。當務之急是停火止戰，推動雙方回到談判桌前，建立緊急人道救援通道，防止出現更大人道災難。根本之策是盡快激活「兩國方案」，爭取更廣泛共識，推動形成恢復巴勒斯坦民族合法權利的時間表和路線圖。