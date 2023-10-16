俄外長晤王毅談中東烏克蘭：廢除核准核試條約不等如「去馬」

俄衛網10月16日稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）10月16日抵達中國首都北京，將參加10月17日至18日舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。



中共中央政治局委員、外交部長王毅16日上午於在北京會見拉夫羅夫，討論中東及烏克蘭局勢。

兩人討論了烏克蘭的軍事衝突以及透過「政治和外交手段」解決衝突的問題。

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）10日稱，在美國做出相應的行動下，俄羅斯取消核准《全面禁止核子試爆條約》（CTBT）。拉夫羅夫16日稱，廢除核准核試條約不等如俄羅斯會進行核試。

俄羅斯國家杜馬（下議員）17日就一項取消核准條約的法案進行投票。

習近平訪俄：圖為2023年3月21日，俄羅斯總統普京（右）與中國國家主席習近平（中）抵達位於克宮的會場，準備出席俄中擴大會議。（Reuters）

俄羅斯總統普京也將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。普京於10月初表示，希望與中國國家主席習近平的會談將有助於加強俄中關係。

拉夫羅夫與王毅上一次會面是9月中旬在莫斯科，主要議題是雙邊問題和解決烏克蘭危機。

兩位部長還互相通報了近期外交接觸情況：王毅向拉夫羅夫通報了在馬耳他會見美國總統國家安全顧問沙利文的情況，拉夫羅夫則通報了朝鮮領導人金正恩訪問俄羅斯的情況。