全球華文永續報導獎｜香港01日本福島核污水排放報道奪優等獎

由TVBS信望愛永續基金會主辦的第七屆「全球華文永續報導獎」昨日（15日）在台北舉行頒獎典禮，國際組於2022年11月有關日本福島核污水排放計劃的專題報道，獲專業組平面類優等獎。是次為香港01首次參與角逐「全球華文永續報導獎」，也是本屆唯一入圍及得獎的香港媒體。



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香港01國際組專題報道《日本福島污水排放計劃 我們需要擔心什麼》奪得專業組平面類優等獎。香港01駐台灣記者劉燕婷代為發表得獎感言。

《全球華文永續報導獎》由TVBS信望愛永續基金會主辦、世新大學及願景工程基金會協辦，共分為專業組、學生組兩個類組別，每組都包含平面、影片（長）、影片（短）、融媒體類及音頻類，共10個獎項。今年參賽數量高達688件作品，47組作品獲獎，獲頒190萬台幣獎金，創下歷史新高。參賽作品以生態保育、氣候變遷，到ESG的省思、綠能困境、警執法及醫護現行制度與弱勢人權教育問題等。

在專業組平面類的最後14份入圍作品中，香港01有兩份報道成功入選，包括偵查組及國際組同事的《電訊詐騙人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》（記者：勞顯亮、呂穎姍、藺思含、李穎霖、梁祖饒）和國際組的《日本福島污水排放計劃 我們需要擔心什麼》。最終，福島系列報道奪得平面類優等獎。

平面類優等獎：《日本福島污水排放計劃 我們需要擔心什麼》

記者：毛詠琪、藺思含

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福島排污︱參與福島核災善後 前線科學家：人類須與核能共存

日本今夏正式啟動福島第一核電站核污水排海計劃，引發了日本國內、周邊國家民眾的抗議。排海工程將長達數十年，對於環境、海洋生態及人體長遠影響難以估計。去年底進行這個專題報道期間，記者研讀了多份東電及第三方污水檢測報告及科學數據，並獨家專訪東京電力公司代表，日本核能研究學者、前ALPS處理水小組成員、日本政府代表、香港核專家等，多方位了解排海計劃過程、ALPS系統淨水原理、排放的潛在問題、處理水中64種核素的危險性。記者並藉訪問機會向東電公司提出了過濾器更換安排、廢爐問題提出質疑，為公眾找出答案。

第七屆《全球華文永續報導獎》由TVBS信望愛永續基金會主辦，10月15日在台北舉行頒獎禮，香港01獲獎。

平面類入圍作品：《電訊詐騙人口販賣調查：來自緬甸柬埔寨的呼救》

記者：勞顯亮、呂穎姍、藺思含、李穎霖、梁祖饒

緬甸、柬埔寨等國有詐騙集團涉人口販賣、非法禁錮，受害人要支付高額的贖金才能脫身。「01偵查」採訪受困港人、生還者、救人義工，親述被賣經歷，又調查臭名昭著「KK園區」幕後香港公司。

重溫報道：/issue/10188/