詐騙營調查｜01專訪柬埔寨救人義工　經歷被賣、追殺、嫁禍、逃亡

柬埔寨、緬甸等地的詐騙營成為新聞焦點，被人口販賣、非法禁錮的受害者，有內地、香港和台灣人。廣西人陸向日是其中一員，他脫困後加入救援義工隊，營救了近200人，之後被黑幫懸紅追殺，救援隊遭嫁禍被迫解散，又得罪當地議員，要逃亡至泰國。

日前他來到香港，接受《香港01》專訪，細說這一年多的經歷。他沒有金句、沒有激動的表情，甚至有點不善辭令，救人的經歷輕輕帶過，說起幫助別人他覺得是理所當然。他計劃先回廣西探望家人，之後繼續營救工作，亦直言已經想好後路：「要不是就被抓，要不是就被殺。」



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廣西人陸向日曾被販賣和禁錮到柬埔寨詐騙營，之後他成為救人義工，救出近200人。近日他在香港接受《香港01》專訪，細說過去一年被販賣、追殺、嫁禍和逃亡的經歷。（羅國輝攝）

金邊闖蕩遇疫情

2021年初，陸向日放下一份收入微薄的證券公司工作，抱着「就是想出去闖一闖」、「不想老是給別人打工」的想法，留下父母、妻子和兩歲大的兒子在家，到去柬埔寨首都金邊從事餐飲業。

但剛到異境兩個月，柬埔寨的新冠疫情剛剛爆發，餐廳生意大減，他在當地認識的華人介紹下，去近年有大量中國資金投資的賭城西哈努克港（西港）工作。陸向日不知道，此時的西港已經逐漸成為詐騙的基地。

2019年，柬埔寨政府一紙「禁賭令」，令被譽為柬埔寨「小拉斯維加斯」的西港迅速蕭條，西港漸漸吸引暴利的詐騙產業聚集。但對此毫不知情的陸向日，就這樣糊里糊塗地到了西港的「皇冠園區」。

被賣至西港 園區老闆手握報警紀錄

「進去後職員問我，知不知道是來做什麼，我說知道啊，過來做餐飲啊。他說不是，我們這裏是做『推廣』的。」他已經無法離開，這時他才知道已被那個「朋友」，以12,000美元（約93,600港元）販賣。

拿不出錢，陸向日一邊順從地「學習」如何詐騙，一邊用所有空餘求援。他向中國大使館發電郵，使館着他報警，於是他照做，但換來的是轉賣。原來地方警察早已與園區老闆串通，老闆更手握他的報警紀錄。

柬埔寨西哈努克港，曾被譽為「小拉斯維加斯」，市內有大量中國資金投資，金獅成為地標和金碧輝煌的象徵。（Micah Wright / 視覺中國）

向省長求助始脫困 加入救人義工隊

因為有舉報的「不良紀錄」，陸向日兩度被轉賣，「轉手費」加至18,000美元（約14萬港元）。他繼續透過Facebook、Twitter向政府官員求助，最終在西哈努克省省長的協助下，成功脫困。他清楚記得，前後被困11日。

重獲自由的那天，恰好是陸向日的生日，抑制不住興奮的心情，在當地華人網站「柬單網」分享自己被騙和出逃的經歷，沒想到收到了大量被困者的求助，自那以後，他藉着積累到的各部門、官員聯繫方式幫助其他受困者，後又加入中柬商業協會下屬的中柬義工隊，並在義工隊今年解散後成為全球反詐騙組織（GASO）的一員。

陸向日指，有不少當地失業華人，向中國駐柬埔寨大使館求助，希望可協助回國，但不得要領。（中國駐柬埔寨大使館網站圖片）

中柬義工隊最初幫助生病、失業的人，因為當地疫情和賭場關閉，大批到當地打工的中國人失業，不過中國封關，航班大減，很多人向中國大使館求助卻不得要領。後來義工隊就收到愈來愈多被販賣和禁錮到詐騙營的求救。

隨着禁賭令、中國封關，柬埔寨西哈努克港有大量爛尾樓。（Paula Bronstein / Getty Images）

被迫香港人詐騙香港人 20人小組月騙千萬

「第一個向我求救的是香港人，他出來以後說裏面有些台灣人，也有些香港人。」陸向日說，專門向香港人詐騙的小組，約20人一組，每個月的騙款「營業額」可達1,000萬港元，直至近日新聞曝光後，被迫從事詐騙的騙徒才難以開單。

這些詐騙園區，有多重持槍保安駐守，陸向日說，就算當地警察局長帶隊營救，也試過被堵在門外，僵持一番受害人才獲救，亦因為求救的人太多，警察拖延幾個月才立案。他每次營救，園區都會派人跟隨，他只能躲在警察局，有時甚至躲通宵才離開。

2022年2月，從柬埔寨詐騙營獲救的江蘇男子，自稱被抽血賣血，但當地警方稱此為謠言，他之後改口。（資料圖片）

追殺、嫁禍 義工隊被迫解散

陸向日說，中柬義工隊共營救了近200人，亦因此成為詐騙營的眼中釘。義工隊隊長陳寶榮更被下了懸紅10萬美元（約78萬港元）的「江湖追殺令」。

今年2月，西港一宗「血奴案」曝光引起廣泛關注。一名來自江蘇的男子，被中柬義工隊從詐騙營中救出後，向傳媒稱半年內被多次抽血、賣血。惟柬埔寨警方認為是造謠，當事人及後向傳媒改口。

陳寶榮亦因此被牽連，今年3月他被柬埔寨警方拘捕，以「虛假聲明」和「煽動罪」被起訴，還柙至今。陸向日覺得，陳寶榮是被嫁禍。

中柬義工隊隊長陳寶榮（左），在柬埔寨被捕後還柙至今。（資料圖片）

人口販賣國際關注 主腦仍逍遙法外

義工隊在陳寶榮被捕不久後解散，陸向日加入「全球反詐騙組織」（GASO），繼續營救工作。他發現除了華人，亦有東南亞、南美、非洲的人，被販賣和禁錮在詐騙營。

近日詐騙營的人口販賣事件被香港、台灣和國際傳媒廣泛報道，中國、柬埔寨政府亦開腔稱要打擊。陸向日希望國際社會可以向當地政府施壓，真正調查事件，關閉園區，拘捕幕後黑手，「之前都是在做救援，詐騙的公司都沒有被抓過。在這麼多新聞媒體公開以後，才開始由救援走向反詐騙的道路。」

柬埔寨詐騙營救人義工陸向日，希望未來還能繼續救人和反詐騙。（羅國輝攝）

揭園區涉柬國政要 被迫逃亡

半島電視台揭發，曾禁錮陸向日的「西港皇冠工業園」，由柬埔寨議員、地產商Kok An所有。陸向日亦因此得罪「黑白兩道」。今年7月，他在聯合國相關人員及國際反奴役組織「國際公義使命團」（International Justice Mission）的建議下，逃離柬埔寨，前往泰國。

陸向日回想在柬埔寨詐騙營，有持槍的保安把守 ，曾見過有人被打至遍體鱗傷。（羅國輝攝）

「已經想好後路」

曾被販賣和禁錮，之後又參與救援，陸向日早已做好最壞打算：

在準備跟詐騙集團對抗之前，我們就已經想好後路。要不是就被抓，要不是就被殺。 柬埔寨詐騙營救人義工陸向日

陸向日記得他在被禁錮期間，曾看到有人被打到滿身是傷，「有一個跟我一樣被關的人，身上全部都是傷，是被打的。」他說那人曾求饒，寧願被轉賣也不要被打，他獲救後，從新聞中看到那個人，「他上了新聞，報道說他是自殺的，這怎麼可能？」可惜這個疑問，和那人的死因一樣，無人有答案。

過去幾個星期，記者一直有與陸向日聯絡，幾日前他來到香港，希望中轉回廣西看望家人，之後繼續做營救義工。他坦言家人並不知道他的驚險經歷，亦不打算告訴他們，讓他們擔心。「很久沒回去了，父母年紀也大。」

▼01偵查 詐騙營系列調查報道▼

