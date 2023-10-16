一帶一路｜李強與匈牙利總理歐爾班會面　推動與中東歐國家合作

國務院總理李強10月16日，在人民大會堂與來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並進行正式訪問的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）會談。



李強表示，中方願同匈方築牢政治互信基礎，繼續堅定支持彼此主權、安全和發展利益。中方願推動「一帶一路」倡議與匈牙利「向東開放」戰略更緊密對接，共同努力推動貿易、投資、金融等領域務實合作不斷提質升級。

李強又指出，中方願同匈方加強多邊領域溝通協作，維護兩國共同利益，推動全球治理朝着更公正合理方向發展。中國的發展對歐洲是機遇不是挑戰，是動力不是風險。希望匈方繼續為加強中國－中東歐國家合作、推動中歐關係發展發揮積極作用。

歐爾班表示，匈中關係有着深厚基礎。匈方一貫恪守一個中國原則，將繼續奉行對華友好政策，積極參與共建「一帶一路」，支持互聯互通、開放合作，反對脫鈎和封閉。匈方願同中方一道，以明年兩國建交75周年為契機，深化各領域互利合作，推動匈中關係和中東歐國家以及歐盟國家對華合作進一步發展。

會談後，兩國總理共同見證簽署共建「一帶一路」、產業與投資、工業和信息化、教育、海關、供應鏈、發展政策、數字經濟、綠色發展等多項雙邊合作文件。