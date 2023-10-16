一帶一路國際合作高峰論壇｜李家超率港代表團抵京　三個歷年之最

「一帶一路」倡議十周年，特首李家超率領代表團参與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，代表團由59位不同界別成員以及11位高層官員組成，為歷年最多，傍晚飛抵北京機場。



李家超表示，會積極向國際社會更好展示香港各方面的優勢，包括作為推動「一帶一路」高質量發展重要功能平台的角色，並介紹香港專業服務和香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。



李家超指，代表團會積極向國際社會更好展示香港各方面的優勢。（李家超Facebook）

李家超在Facebook專頁撰文表示，今屆香港特區政府代表團特區官員及行政會議成員參與的數目歷屆最多，代表團共11位高層官員參與，包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國資深大律師、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺和創新科技及工業局局長孫東教授、廉政專員胡英明、行政長官辦公室主任葉文娟、特首政策組組長黃元山博士和「一帶一路」專員何力治：另有59位來自政商界、公共機構和大型企業，也涵蓋專業界別、科研界、文化界和企業家等界別成員。

他又指，是次代表團亦為發言機會亦為歷屆最多、參與程度歷屆最全面，香港代表團會分批出席所有論壇十場活動。

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李家超指，代表團會積極向國際社會更好展示香港各方面的優勢，包括作為推動「一帶一路」高質量發展重要功能平台的角色，並介紹香港專業服務和香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。