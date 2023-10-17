澳洲總理：與華葡萄酒貿易爭端「非常有希望突破」

撰文：聯合早報
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澳洲總理阿爾巴尼斯星期二（10月17日）說，隨着世貿組織（WTO）公布裁決的最後期限臨近，他對與中國在葡萄酒上的貿易爭端表示「非常有希望取得突破」。

根據路透社報道，阿爾巴尼斯說：「我非常希望在葡萄酒方面取得突破，消除障礙。」他指出，在2020年被中國徵收關稅前，澳洲葡萄酒行業對中國有大量出口。

根據世貿組織的爭端解決程序，WTO三周後將向各方公佈一份報告。

冠病疫情爆發前，中國是澳洲最大的葡萄酒出口市場，截至2020年1月的12個月內出口額達到12億澳元。

但自澳洲在2020年提出對冠病病毒起源展開調查後，北京出台一系列包括葡萄酒在內的貿易措施反擊，重創澳洲經濟。

澳洲於2021年向WTO提出申訴，指控中國對澳洲葡萄酒徵收關稅。

自工黨籍的阿爾巴尼斯去年5月上任後，中國已取消對澳洲大麥的進口關稅，雙邊關係逐漸升溫，也引發外界關注北京也可能鬆綁對澳洲葡萄酒實施的關稅。

中國商務部上月21日表示，願推動「一攬子」解決葡萄酒案和澳洲出口到中國的風塔、鐵道輪轂和不鏽鋼水槽等三種產品的反傾銷反補貼措施案等。

該方案被澳洲拒絕，澳洲希望通過對話，以解決大麥爭端的相同方式來解決葡萄酒爭議。

澳洲總理阿爾巴尼斯今年9月7日與中國總理李強在印度尼西亞出席東盟系列峰會期間舉行會晤，並確認了今年較晚時將訪問中國。此行將是澳洲總理自2016年以來首次訪華。

澳洲華裔記者成蕾被中國以涉嫌國家安全罪拘留三年後，於上星期三（10月11日）獲釋。她的獲釋也被外界解讀為中澳關係近期回暖的新跡象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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