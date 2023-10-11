中國駐澳大使：澳洲總理訪華將推動兩國關係改善

中國駐澳洲大使肖千10月11日說，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）年內訪華將推動中澳關係得到改善。



肖千當天在亞洲協會（Asia Society）於墨爾本舉行的一場活動上說，中澳之間的共同點大於分歧，這為兩國關係恢復正常提供了基礎背景，「我們希望（中澳關係）超越穩定，得到進一步改善。」

肖千當天還回應了有關中國經濟狀況的問題，他說，最近幾個月惡化的數據只是暫時的，中國經濟的增長總體是積極正面的。

他還說：「澳洲應該對中國經濟有信心，應該對兩國之間的貿易關係和經濟關係有信心。」

澳洲總理阿爾巴尼斯9月7日與中國總理李強在印尼出席東盟系列峰會期間舉行會晤，並確認了今年較晚時將訪問中國。此行將是澳洲總理自2016年以來首次訪華。

中澳兩國關係於2020年陷入僵局。澳洲當時呼籲調查新型冠狀病毒感染（COVID-19），中國因此對澳洲數十種出口產品實施限制措施作為回應。

不過，自工黨籍的阿爾巴尼斯去年5月上任後，中國已取消對澳洲大麥的進口關稅，雙邊關係逐漸升溫。

澳洲工業界、政府、學術和媒體代表團上月7日到訪中國，重啟中澳間中斷了三年的高級別對話。中共政治局委員、中國外交部長王毅會見了代表團。