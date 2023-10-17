以巴衝突｜俄羅斯停火草案遭否決　中國表示極大遺憾

聯合國安理會10月16日晚就俄羅斯起草的關於加沙人道問題的決議草案進行表決，由於美國、英國、法國等國投反對票，決議草案未獲通過。中國常駐聯合國代表張軍對結果表示極大遺憾，強調人道問題不應被政治化，保護平民應該是所有各方的優先事項。



張軍在發言中説，過去幾天，安理會成員就巴以局勢保持密切溝通。俄羅斯提出了決議草案，體現了聚焦人道關切、保護平民的大方向，得到了許多國家，包括埃及、沙特、約旦、卡塔爾等阿拉伯國家的共提。中方支持安理會發揮負責任作用，支持一切旨在推動衝突降級、恢復和平的努力，歡迎任何有利於保護平民、緩解人道危機的倡議。基於這一立場，中方對付諸表決的決議草案投了贊成票。

張軍指出，巴以新一輪衝突持續升級，已經導致大規模平民傷亡和人道危機，其外溢效應衝擊地區和平穩定，中方對此深感擔憂。針對當前嚴峻形勢，中方呼籲儘快停火止戰，阻止戰火無限擴大，避免局勢進一步惡化。中方呼籲遵守國際人道法，全力保障平民安全。聯合國工作人員和人道工作者的安全應該得到保障。中方支持開展外交斡旋，讓被扣押人員儘早獲釋。

張軍説，中方對以色列全面封鎖加沙、命令加沙北部民眾緊急疏散的後果表示嚴重關切，希望以色列傾聽國際社會的呼聲，恢復對加沙的水、電、燃料供應，停止對加沙民眾的集體懲罰。中方支持儘快開闢人道走廊，確保食品、藥品及人道救援物資順利及時輸送。

張軍説，衝突發生以來，中方積極開展外交活動，推動衝突降溫，積極勸和促談。中方將始終站在和平一邊，站在公道一邊，站在國際法一邊，同國際社會一道，為早日平息加沙戰火、實現巴以和平共處、實現中東長治久安付出不懈努力。