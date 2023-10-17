王毅與埃及外長通話：支持巴勒斯坦人恢復民族合法權利

撰文：許懿安
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中共中央政治局委員、外交部長王毅10月16日同埃及外長舒克里（Sameh Shoukry）通電話。

舒克里說，當前巴以局勢十分危急。埃及高度評價中方堅持原則、主持公道，支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利、實現獨立建國，高度讚賞中方為政治解決巴勒斯坦問題，維護中東和平穩定發揮重要作用。埃及願同中方保持密切溝通，推動局勢降溫，避免衝突繼續升級，防止危機進一步外溢。

舒克里表示，埃中友誼深厚，雙邊關係強勁有力。預祝第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇圓滿成功，埃及將繼續積極參與共建「一帶一路」。

王毅重申，中方反對和譴責一切傷害平民、違反國際人道法的行為，將繼續站在國際道義一邊，支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利。當前形勢下，聯合國安理會應當為儘快停火止戰發揮應有作用。中方讚賞埃方積極開展斡旋，努力協調緩解加沙地帶人道局勢，支持阿拉伯和伊斯蘭國家形成共同立場，發出一致聲音。中方願同各方一道，推動重啟「兩國方案」談判，爭取形成更廣泛國際共識。

王毅表示，埃及是「一帶一路」重要合作夥伴，相信埃方將為高峰論壇成功舉行和高質量共建「一帶一路」作出積極貢獻。

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