美國限制對華出口晶片新規　英偉達H800受限　制裁2設計晶片中企

美國拜登政府10月17日公布限制對中國出口晶片的新規則，把限制向中國出口先進晶片的範圍擴大，在新規下，英偉達（Nvidia，又名輝達）H800、A800晶片也會受到影響。美國也決定把兩間中國設計晶片公司列入實體清單。



美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，新措施旨在堵塞2022年10月發布法規後的漏洞，並且未來可能會「至少每年」更新一次。

綜合路透社、紐約時報、彭博社報道，在新規則之下，會有更多晶片及相關設備受到限制，以阻止中國獲得先進的半導體技術。

美國總統拜登（Joe Biden）9月25日與太平洋島國領袖召開第2次峰會。（Reuters）

英偉達過去為了避開美國的晶片限制，推出「降級版」晶片如H800、A800以賣給中國企業，但路透社指出，這些晶片將受到新規定的影響。

為了阻止美國先進晶片透過第三國運往中國，美國還將要求晶片製造商先取得許可證，才能運送往數十個被列為受到美國武器禁運的國家。

壁仞科技：強烈反對

路透社指，美國也決定把兩間中國晶片設計公司列入實體清單，即摩爾線程（Moore Threads）和壁仞（Biren）。

壁仞科技17日發聲明指，公司關注到美國商務部將壁仞科技等中國科技企業列入實體清單，公司對美國商務部此舉表示強烈反對，將向美方有關政府部門積極申訴，並呼籲美國政府重新進行審視。