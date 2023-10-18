加沙醫院遭空襲｜死難者主要為逃難平民　因疏散令流離失所

加沙醫院Al-Ahli Hospital 遭到以軍空襲後，網上流傳的片段顯示，醫院外滿地屍體，包括大量婦孺。另有大量婦孺重傷，有採訪記者落淚。對於為何如此傷亡慘重，巴勒斯坦紅新月會代表法爾薩赫（Nebal Farsakh）解釋稱，聚集在醫院的大多數民眾，都是回應以色列的撤離要求離開家園，卻無法前往南方，於是到醫院尋求庇護。



法爾薩赫向半島電視台表示，「因為這些是在醫院前尋求庇護的巴勒斯坦人。他們認為醫院前面是一個比較安全的地方。但加沙的情況並非如此，巴勒斯坦的情況並非如此。」

她指出，醫院周邊有大批流離失所的平民，他們根據疏散令離開家園，卻無力撤離到南方，沿途基礎設施和交通被徹底破壞。他們在持續的轟炸下被迫撤離。唯一可到的地方就是醫院，他們認為自己會在一個安全的地方。

法爾薩赫認為，以色列轟炸醫院已涉及種族滅絕，「這是戰爭罪行。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）同日表示，該機構一所學校遭到以色列空襲，造成至少6人死亡、數十人受傷，對學校造成「嚴重的結構性破壞」。該學校是流離失所民眾的避難所，至少有4,000人避難，「他們無處可去。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）17日表示，以色列對加沙走廊的圍困，以及對加沙北部的撤離令，相當於強制遷移平民，可能構成違反國際法。