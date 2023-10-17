西班牙大臣與以色列爆爭拗　倡內塔尼亞胡應以戰爭罪受審

綜合美國《新聞周刊》、英國路透社17日報道，當地時間周一，西班牙社會權利和2030議程大臣、左翼政黨「我們能」黨（Podemos）領導人貝拉拉（Ione Belarra）在X（前稱Twitter）賬號發布視像聲明，呼籲西班牙政府向國際刑事法院申請，以戰爭罪起訴以色列總理和哈馬斯（Hamas）。



她表示，以色列正在加沙地帶實施有計劃的「種族滅絕」，並利用哈馬斯的突襲為自己的暴行辯解，此為「無法形容的虛偽之舉」。貝拉拉還敦促歐盟停止「盲目追隨」美國，應通過武器禁運、定向制裁等手段迫使以色列停火。

路透社稱，早些時候還另有2名西班牙部長對以色列在加沙的行動提出批評，以色列駐馬德里大使館對此表示不滿，譴責西班牙官員與哈馬斯「站在同一陣營」，西班牙外交部對此斥責以色列使館的聲明是「謊言」。貝拉拉的X賬號轉發以方聲明駁斥道，「對恐怖行徑保持沉默等同於同謀」。

16日，貝拉拉在X賬號發布5分鐘視像聲明，譴責以色列內塔尼亞胡政府在美國和歐盟的慫恿與支持下對巴勒斯坦人推行「種族隔離和佔領策略」，並正對加沙地帶實施「種族滅絕行為」。

「在『我們能』黨內，我們對過去幾十年來巴勒斯坦人所遭受的殘暴苦難並非漠不關心。今天，我們要大聲斥責以色列正在加沙地帶進行一場有計劃的種族滅絕。」貝拉拉表示，以色列讓巴勒斯坦人缺水、缺糧、缺電的封鎖行為嚴重違反了國際法，還可能構成戰爭罪。

她還指責以方行為「虛偽得難以形容」，指以色列過去有意扶持哈馬斯，試圖削弱巴勒斯坦解放組織的力量，眼下又利用哈馬斯對以平民的可怕襲擊來為自己對巴勒斯坦人的暴行辯護，「這是不可接受的。」

影片中，貝拉拉代表「我們能」黨發出四項呼籲。首先，要求以色列方面立即開放人道主義走廊，讓平民盡快離開加沙前往安全地帶，同時允許援助和救援人員進入加沙。

第二點是貝拉拉聲明的重點，她表示「我們能」黨將正式要求與其執政聯盟夥伴、西班牙首相桑切斯領導的工人社會黨一起向國際刑事法庭提起申請，對以總理內塔尼亞胡和哈馬斯是否犯下戰爭罪進行調查。

此外，她還向歐盟喊話，要求該組織停止支援內塔尼亞胡，並通過武器禁運、定向制裁或其他手段向以色列施壓，迫使其停止轟炸加沙。貝拉拉強調，歐盟需要動用一切外交途徑以解決巴以衝突的根源，即「以色列對巴勒斯坦長久的領土佔領和種族隔離」。

貝拉拉認為，歐盟應該停止「盲目追隨」美國支持以色列。她直言，美國在以色列和烏克蘭等問題上表現出的「好戰」，是為了回應外界對其「霸權地位喪失」的質疑，但歐盟本不應捲入這兩場衝突。

西班牙社會權利和2030議程大臣、左翼政黨「我們能」黨（Podemos）領導人貝拉拉2023年10月17日在社交網站上傳的圖片（FB@Ione Belarra）

同時，貝拉拉還譴責一些歐洲國家禁止支持巴勒斯坦的示威活動，抨擊此為以色列當局及華盛頓支持者對「言論自由」和人權的施壓。她呼籲西班牙和其他歐盟國家的公民在街頭動員組織起來，呼籲解除對加沙的封鎖。另據路透社17日報道，除了貝拉拉，當地時間周六，西班牙還有另外兩名負責消費者保護和平等的部長也在X上發帖批評以色列在加沙的行動，這讓以色列方面大為惱火。

報道稱，以色列駐馬德里周一在一份聲明中表示，以方強烈譴責西班牙政府一些成員最近的言論，但聲明中沒有具體點出人名。

聲明中還聲稱，這些言論顯示出一些西班牙官員站在了「與ISIS組織有相同恐怖主義性質」的哈馬斯的一邊，稱此舉「絕不道德」並且令人「深感擔憂」，會危及西班牙猶太人社區的安全，敦促首相桑切斯表態譴責。

對此，西班牙外交部回應批評稱以大使館的聲明皆是「謊言」，強調馬德里方面強烈譴責哈馬斯對以色列的襲擊，並呼籲保護加沙地帶平民。此外，其亦表示，西班牙的政治領袖有權利自由地表達自己作為政黨代表的立場。

貝拉拉隨後也轉發了以色列大使館的聲明，反駁道：「譴責（以色列）這種『種族滅絕』（行為）不是所謂的『與哈馬斯同謀』，保持沉默才是與恐怖同謀。」

新一輪巴以衝突已持續近10日，已導致雙方超4100人死亡，但仍未見平息跡象。與此同時，在以色列的全面圍困下，加沙地帶的人道主義危機日益嚴峻。

世界衛生組織16日警告稱，隨着以色列繼續轟炸，加沙和西岸地帶的醫療機構遭到110多次襲擊，加沙僅剩「24小時的水、電和燃料」。聯合國方面稱，加沙有31名人道主義工作人員喪生，在連續六天「全面停電」後，醫院已「瀕臨崩潰」。當前，以色列方面仍拒絕開放人道主義通道，救援物資進入加沙繼續受阻。

本文轉載自觀察者網

