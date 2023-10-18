加沙醫院遭空襲｜哈馬斯號召巴人對抗　多國群眾上街示威

加沙醫院Al-Ahli Hospital於10月17日遭到空襲，估計逾500名巴勒斯坦人死亡。哈馬斯前領導人沙阿勒（Khaled Meshaal）表示，指這次襲擊將是「一個新的轉折點」，呼籲所有巴勒斯坦人民「走出去，對抗佔領和定居者」，以及全球各地阿拉伯人和穆斯林應對以色列抗議。在約旦河西岸地區，當晚已有大批巴勒斯坦人上街，憤怒情緒高漲。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）宣布，18日將對以色列展開「前所未有的憤怒日」。



與此同時，多國有民眾上街抗議。美國駐黎巴嫩大使館有示威者聚集，甚至攀爬鐵絲圍網，當局一度以催淚彈驅散，同時加強保安。在伊拉克、土耳其，亦有大批巴勒斯坦支持者抗議。



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約旦河西岸民眾抗議釀一死

在巴勒斯坦城市拉姆安拉（Ramallah），安全部隊當晚為驅散抗議群眾，發射催淚瓦斯和閃光彈，群眾投擲石塊並高喊支持哈馬斯的口號。據目擊者稱，約旦河西岸城市納布盧斯（Nablus）、圖巴斯（Tubas）和傑寧（Jenin）也爆發了與巴勒斯坦安全部隊的衝突。巴勒斯坦衛生部表示，拉姆安拉有一名抗議者被以色列軍隊開槍打死。

約旦河西岸的抗議，也突顯了巴勒斯坦人對總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）的長期不滿，批評他在安全問題上與以色列協調。

美國總統拜登（Joe Biden）預定18日訪問以色列，並與阿巴斯舉行會晤。但阿巴斯已準備返回拉姆安拉，取消與拜登的會面。