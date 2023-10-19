美國否決涉以巴局勢決議草案　中國表震驚失望俄斥虛偽

聯合國安理會10月18日就又一項巴以局勢決議草案舉行表決。由於常任理事國美國行使否決權，這項決議草案未獲通過。



根據中新社，當天表決由巴西提出的決議草案，它譴責巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）以及一切針對平民的暴力行動，敦促各方遵守國際法，持續、充分和不受阻礙地向平民提供基本物品和服務，並呼籲撤銷要求平民和聯合國工作人員撤離加沙地帶北部的命令，保障人道主義援助。

中國常駐聯合國代表張軍在表決後發言表示，中方對決議草案未獲通過表示震驚和失望，俄羅斯提出決議草案後得到許多阿拉伯國家的支持和共提，但一些國家選擇投反對票，他們當時的理由是願以巴西提出的決議草案為基礎，要求多一點時間尋求共識，但在表決兩度推遲、過去40個小時裏，他們對巴方草案既沒有發表意見，也沒有表示反對，這讓中方期待今天他們能夠支持草案，安理會能夠順利通過決議，但最終的表決結果讓人難以置信。

張軍還說，考慮到加沙地面形勢在迅速惡化，包括空襲醫院事件導致數百平民死亡，安理會需要迅速採取有力行動，中方強烈譴責空襲醫院的行為，敦促以色列切實履行國際人道法義務，也呼籲立即停火，保護平民，避免更大人道災害。

俄衛網引述俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈表示，美國從一開始就沒想讓巴西向聯合國安理會提交的決議草案通過，否決這份決議的做法體現出美方的虛偽。