彭博社：美國航母與軍隊部署顯示　外交斡旋倘失敗或訴諸武力

美國總統拜登（Joe Biden）過去一週進行了密集的外交活動，以防止以色列—哈馬斯（Hamas）戰爭升級為更廣泛衝突。 但如果這些努力失敗，美國可能將指望軍事力量。



彭博社報道，五角大廈已經把福特號（USS Gerald R. Ford ，CVN-78）航空母艦及其打擊大隊調動到地中海東部，艾森豪威爾號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN-69）航母大隊也在星夜兼程 。 兩者都配備了F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）戰鬥機和其他先進飛機。 此外，還有2,000名海軍陸戰隊員處於高度戒備狀態，以備必要時動員。

眼下，美國政府表示，重點是警告黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）和其他伊朗代理人不要介入衝突。 一位匿名討論敏感局勢的美國官員透露，美國已透過卡塔爾等國家向伊朗發出秘密訊息，暗示他們美國認真考慮必要時使用武力。

退休將軍弗蘭克·麥肯齊（Frank McKenzie）說：「航空母艦和飛行中隊讓總統手中有牌。」麥肯齊在2022年之前領導美國在中東的軍隊。 他說：「我們知道伊朗關注我們的武力水平，並因戰區的態勢變化而受到震懾。」

拜登最強大的軍事力量是航空母艦打擊大隊。 福特號可能已經在協助以色列收集情報，但這些船隻可以發揮更大作用。

曾指揮航空母艦大隊的退役四星上將菲爾·戴維森（Phil Davidson）指出，航母賦予美國在該地區的「強大打擊力量」。 他說，這兩艘航空母艦共提供約80架具有攻擊能力的飛機，以及配備戰斧（Tomahawk）飛彈的巡洋艦、驅逐艦和潛水艇。

他們還可以幫助以色列自衛。 戴維森說，諸如大隊中的驅逐艦之類的武器系統「可以輔助以色列彈道飛彈防禦系統，抵禦伊朗中程彈道飛彈攻擊」。

五角大廈已將2000名士兵置於高度戒備狀態，國防官員說，美國海軍陸戰隊巴丹島（Batan Island）兩棲戰備大隊和第26海軍陸戰隊遠征部隊，將有4000多名水手和海軍陸戰隊員加入以色列海岸不斷壯大的美國艦隊。

在拜登為明年艱難的連任競選做準備之際，美國直接參與軍事行動可能影響選民的態度，無論是積極還是消極的態度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

